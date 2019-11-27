陽明山超挖土石 籲北市府追究

2019-11-27 17:48 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



針對陽明山被新光集團超挖超填土石方量，台灣水資源保育聯盟等團體27日呼籲柯市府詳細追查。(Photo by 林祐任/台灣醒報) 分享 facebook 新光集團以建豪宅的目的，超挖超填「台北市之肺」陽明山的土石方量兩倍以上！台灣水資源保育聯盟等團體27日呼籲，雖然違法變更是在馬郝市長任內，柯市府應對此追究，並要求檢調和監察院展開調查。環團表示，過去多次要求柯市府釐清相關違法失職，柯市府卻不具體回應。

超挖兩倍多以上

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華指出，未來將建豪宅的「陽明山保變住6-6開發案」，於1996年陳水扁市長任內通過環評，規定挖填土方為25萬立方公尺，不料在2005和2007年，分別在馬英九和郝龍斌任內兩度變更水土保持計畫，使得挖填土方超越當初環評的2倍多，為58萬6667立方公尺。

草山生態文史聯盟理事長文海珍表示，最高法院已判決超挖土方違法，因2007年的環差並沒有挖填土方量變更的登載及審查，所以撤銷了2008年所通過的挖填土方量變更內容對照表。不僅規定的挖填土方在10年間遽增，陳椒華表示，仍有住宅及學校用地的超挖或超填土方沒有列入計算，有涉及偽造文書之嫌。

開發案圖利了誰？

台灣水資源保育聯盟吳麗慧常務理事表示，雖然變更是在馬郝市長任內，然而柯文哲市長卻沒有對此追究，甚至意圖繼續開發，當她們向柯市府索取相關資料，柯市府還拒絕提供。針對柯市府，陳椒華質問：開發案圖利了誰？誰是主謀？誰要對此負責？並呼籲檢調和監察院進行調查。

台灣健康空氣行動聯盟楊澤民表示，陽明山可說是台北市之肺，北市的年均PM2.5雖已降至國家空氣品質標準15微克／立方公尺以下，卻還是會傷害人體健康，若陽明山再被過度開發，後果不堪設想。

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