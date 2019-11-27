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來碧潭買菜送咖啡 還可體驗一日咖啡師

2019-11-27 16:32聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

碧潭農夫市集與咖啡爽節合作，11月30日及12月1日在碧潭風景區舉辦「新北農學市集X咖啡爽節」，除了有小農市集、手沖咖啡、咖啡講堂外，還可報名參加一日咖啡師，體驗如何沖泡咖啡，名額有限，購買小農產品金額達300元，可到換取1杯免費手沖咖啡，滿500元可換取1份彩田米餅。

新北市農業局表示，碧潭農夫市集是由在地15位小農集結展售多元農產品，每周日固定擺攤，為了豐富市集內容，此次與咖啡爽節首度合作，在碧潭風景區擺攤，民眾除了能買到新鮮農產品、喝到熱呼呼的手沖咖啡，還可以來看地景藝術「幾米─月亮忘記了」。

農業局表示，咖啡爽節是一群咖啡師，結合在地小農、創意人、藝術家及來自各地熱愛咖啡的朋友組成，每年舉辦一次「咖啡爽節嘉年華」活動，至今已邁入第5屆，今年是新北市首次舉辦推廣咖啡文化交流盛事，特別邀請三峽「寶環農場」咖啡農張寶環，從親自栽種咖啡樹、採收後處理、烘焙咖啡到手沖咖啡，她都能獨力完成。除在地咖啡農，咖啡爽節主辦還邀請來自薩爾瓦多的咖啡師Juan分享跨國咖啡經驗。

咖啡爽節主辦代表劉政表示，此次活動同時舉辦手沖咖啡比賽，第2天決賽勝出的冠、亞、季軍咖啡師會各提供30杯供現場民眾品嚐，體驗手沖咖啡的魅力。對咖啡有興趣的民眾可以報名「一日咖啡師」活動，2天各有10個名額，直接由咖啡師傳授手沖咖啡的獨門秘訣，錯過報名也可以參加咖啡學堂，將由9位咖啡師分享相關知識。

新北市副市長吳明機表示，新北市有400萬人口，先有通路再開農路，為拓展青農銷售通路，除在消費觀光地及農村產地推動假日小農市集外，也持續輔導推動農民直銷站、發展電商網路平台以及產業異業結盟。

碧潭農夫市集與咖啡爽節合作，11月30日及12月1日在碧潭風景區舉辦「新北農學市...
碧潭農夫市集與咖啡爽節合作，11月30日及12月1日在碧潭風景區舉辦「新北農學市集X咖啡爽節」。記者江婉儀／攝影
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咖啡農張寶環（左一）與來自薩爾瓦多的咖啡師Juan（右一），帶領副市長吳明機（右...
咖啡農張寶環（左一）與來自薩爾瓦多的咖啡師Juan（右一），帶領副市長吳明機（右二）體驗手沖咖啡。記者江婉儀／攝影
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咖啡爽節主辦代表劉政表示，對咖啡有興趣的民眾可以報名「一日咖啡師」活動，2天各有...
咖啡爽節主辦代表劉政表示，對咖啡有興趣的民眾可以報名「一日咖啡師」活動，2天各有10個名額，直接由咖啡師傳授手沖咖啡的獨門秘訣。記者江婉儀／攝影
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