來碧潭買菜送咖啡 還可體驗一日咖啡師

2019-11-27 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



碧潭農夫市集與咖啡爽節合作，11月30日及12月1日在碧潭風景區舉辦「新北農學市集X咖啡爽節」，除了有小農市集、手沖咖啡、咖啡講堂外，還可報名參加一日咖啡師，體驗如何沖泡咖啡，名額有限，購買小農產品金額達300元，可到換取1杯免費手沖咖啡，滿500元可換取1份彩田米餅。

新北市農業局表示，碧潭農夫市集是由在地15位小農集結展售多元農產品，每周日固定擺攤，為了豐富市集內容，此次與咖啡爽節首度合作，在碧潭風景區擺攤，民眾除了能買到新鮮農產品、喝到熱呼呼的手沖咖啡，還可以來看地景藝術「幾米─月亮忘記了」。

農業局表示，咖啡爽節是一群咖啡師，結合在地小農、創意人、藝術家及來自各地熱愛咖啡的朋友組成，每年舉辦一次「咖啡爽節嘉年華」活動，至今已邁入第5屆，今年是新北市首次舉辦推廣咖啡文化交流盛事，特別邀請三峽「寶環農場」咖啡農張寶環，從親自栽種咖啡樹、採收後處理、烘焙咖啡到手沖咖啡，她都能獨力完成。除在地咖啡農，咖啡爽節主辦還邀請來自薩爾瓦多的咖啡師Juan分享跨國咖啡經驗。

咖啡爽節主辦代表劉政表示，此次活動同時舉辦手沖咖啡比賽，第2天決賽勝出的冠、亞、季軍咖啡師會各提供30杯供現場民眾品嚐，體驗手沖咖啡的魅力。對咖啡有興趣的民眾可以報名「一日咖啡師」活動，2天各有10個名額，直接由咖啡師傳授手沖咖啡的獨門秘訣，錯過報名也可以參加咖啡學堂，將由9位咖啡師分享相關知識。