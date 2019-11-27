鶯歌永吉公園獲工程獎 侯友宜頒獎感謝里長及志工

2019-11-27 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市工務局7項工程於108年中國土木水利工程學會年會大會得獎，今工務局長朱惕之與新工處長祝惠美代表獻獎外，新北市長侯友宜也針對鶯歌永吉公園獲獎，頒發感謝狀給永吉里長林茂哲及環保志工翁文華，感謝協助市府維護公園。

中國土木水利工程學會舉辦108年會大會，工務局在「工程環境與美化獎」與「工程數位創新應用獎」2大類獎中，共有7件工程獲獎。其中，中和員山公園旁第六公墓遷移後新闢公園、三峽區北114線6K+200道路邊坡復建及鶯歌永吉公園一、二期工程獲得工程生態與環境類優等與佳作。

三鶯二橋新建工程及新社后橋捷運共構工程獲得工程美化與景觀類佳作；而新北市智慧道路管理中心及三鶯大橋第一階段改建工程則榮獲工程數位創新應用獎殊榮。

7件獲獎工程中，鶯歌永吉公園用地原是未開闢的原始山坡地，一、二期園區開發後，仍完整保留原生植物林與天然地下湧泉，並以生態工程施作植生護坡、排水與鋪面系統，打造優美環境景觀，並讓永續發展的目標與自然共存。

而永吉公園環保志工翁文華為保護永吉公園設施，阻止民眾騎乘機車進入卻遭聚眾圍毆打傷，為此，侯友宜今在市政會議上頒發感謝狀，感謝翁不懼惡勢力的英勇行為。