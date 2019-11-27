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議員質疑離職員工仍開車 客運公司：傳錯班表

2019-11-27 15:05中央社 台北27日電

台北市議員侯漢廷接獲陳情指出，東南客運聘請無照駕駛，回報給公運處班表，出現休假或離職員工姓名等狀況，質疑管理有問題。東南客運今天表示，因上傳班表有誤，且駕駛都有駕照

新黨北市議員侯漢廷今天召開「幽靈公車到處走，市府查核全被騙」記者會。

侯漢廷說，接獲司機陳請，東南客運公司聘請沒有駕照駕駛，調閱台北市公共運輸處資料發現，有5名司機沒駕駛資格，此外，客運公司提供給公運處班表資料，出現當天休假或離職員工姓名。他質疑已離職、休假員工還能開公車載乘客，難道是幽靈公車。

他表示，也有司機陳情，客運公司驗車紀錄疑有造假狀況，並以其他公車替代檢驗，另有司機投訴薪資遭苛扣、工時超時等情形，直言客運公司管理有問題，要求公運處等單位檢討，才能保障民眾搭公車安全。

出席記者會的東南客運代表指出，不會以其他公車代檢，至於班表出現離職或休假員工，可能是搞錯上傳給公運處班表，且5名司機都有駕照，司機上班前都了解相關薪資規定也簽立同意書，並無不法。

公運處發新聞稿表示，近半年不定期查核東南客運，發現有僱用未具有效駕駛資格人員開車等狀況，已依公路法裁處；至於調度班表資料不實，要求客運公司立即改善外，並移請政風查處。

公運處指出，至於公車保養不確實，要求東南客運提改善計畫，限期明年3月2日前完成改善，如逾期未改善或無成效，將停止部分路線營運，並持續針對東南客運加強稽查頻率。

公車離職駕照

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