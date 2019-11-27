海洋工作坊只到30日 來水湳洞跟船長出海了解漁港

2019-11-27 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市漁管處推出「水湳洞，別有洞天」海洋系列工作坊，以水湳洞漁港作為天然的海洋教室，讓民眾認識漁村、漁船及漁港，活動只到11月30日，30日當天還有專業船長的漁船導覽，想深入了解漁港的民眾要把握機會。

漁管處表示，水湳洞漁港有悠久的漁村歷史，以及鄰近十三層遺址礦場及陰陽海等觀光奇景，在11月起舉辦工作坊，規劃「漁港光景」、「海味體驗」、「漁港日常展」、「海洋講座」、「漁港散步」、「漁船導覽」等6大主題，推出7堂工作坊課程，讓民眾看到漁港好吃、好玩的特色，實際體會漁港生活。

除了在漁港打造浪漫的光景與十三層遺址光雕互相輝映外，也安排專業講師，從生態保育、海洋休閒及漁村歷史等面向，用生動的互動對話帶領民眾融入漁港，更安排專業船長介紹漁船小知識，搭乘漁船在港中航行，當個「一日漁民」，讓民眾透過活動了解漁業工作的辛勞，啟發孩子對海洋文化的認識。