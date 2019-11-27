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被質疑行銷及業務費大增 北市聯醫：尚未核銷

2019-11-27 12:29中央社 台北27日電

北市醫師職業工會質疑，台北市聯合醫院短發獎勵金，但今年行銷及業務費卻增加5億多元，要求說明；聯醫副總院長黃遵誠說，業務費尚未核銷，等年底核銷完畢就會分攤至各院區。

台北市醫師職業工會26日在臉書貼文，質疑聯醫欠發員工獎勵金，但在今年「行銷及業務費用」卻有海量成長，過去幾年分別是2.8億、2.99億及2.74億的業務費用，2019年光是前8個月便花了7.56億元，數字離譜。

貼文指出，聯醫今年獎勵金短少2億多元，中秋獎金吃鱉，然而聯醫院本部卻海花7億元，完全不用附上企劃書、活動執行報告，醫師職業工會甚至無法進入協商會場，要求具體說明財務狀況。

黃遵誠今天告訴中央社記者，「行銷及業務費用」只是項目名稱，全台各醫療院所名稱皆同，而台北市衛生局每年編列對醫療基金補助款項，在審查未確定前，均列於聯醫院本部應收科目，等年底計畫全數核銷完畢後，就會分攤至各院區。

黃遵誠指出，北市醫師職業工會提出的數據基礎不同，前幾年都是完整一年，今年只有前8個月，而105年至107年間，1至8月的「行銷及業務費用」分別為6.76億餘元、7.05億餘元、7.33億餘元，今年1至8月間為7.56億餘元，並無暴增情形。

獎勵金短少部分，黃遵誠說，主要是台北區健保點數大幅下降影響收入，而獎勵金是收入減掉支出後的盈餘發放。他表示，雖然獎勵金短少，但本薪仍視營運狀況逐年往上調整，強調員工權益未受損。

北市醫師衛生局

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