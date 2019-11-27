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照顧弱勢 新北垃圾袋抵價券12月發放

2019-11-27 11:47聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北環保局針對低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等資格的民眾，將於12月2日起發放專用垃圾袋兌換抵價券，每人補助165元，新北環保局說，若12月27日前逾期未領不另補發。

環保局指出，近期已陸續寄發取通知單，符合資格民眾如未收到通知單，可向各區清潔隊洽詢，發放時間為周一至周六上午8點到下午5點，發放地點主要以各地清潔隊為主，相關資訊可上新北環保局官網查詢。

除了清潔隊外，為了便利民眾，環保局說，今年在板橋區、三重區及中和區協請部分里辦公處發放，三峽區12月2日至12月8日、土城區12月14日 ，也都配搭該區公所發放救濟米時一併發放。

環保局表示，新北垃圾處理費自2010年起全面隨袋徵收，讓每日垃圾量從推行前的2497公噸，降至現在的1570公噸，垃圾減量效益達37%，平均每戶每年垃圾處理費從1千3百元降至390元，為補助弱勢民眾，自2011年起發放抵價券。

環保局提醒，領取垃圾袋抵價券時，請持通知單、身分證及印章在發放時間內到至公告地點領取，若未收到通知單者，請攜帶新北市社會福利資格證明。代領者則需要帶本人、受補助者身分證明文件及印章。

環保局表示，抵價券只用在新北市4千2百處專用垃圾袋代售點使用，需要一次購足、無法找現金，使用期限到2020年12月31日為止。

新北環保局針對低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補...
新北環保局針對低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等資格的民眾，將於12月2日起發放專用垃圾袋兌換抵價券。圖／新北環保局提供
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新北環保局針對低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補...
新北環保局針對低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等資格的民眾，將於12月2日起發放專用垃圾袋兌換抵價券。圖／新北環保局提供
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低收入戶身分證

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