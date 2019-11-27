瘋東京奧運 新北博物館變運動Bar

2019-11-27 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



東京奧運將在2020年7月舉辦，新北文化局盤點新北各大博物館的空間與設施，將聯名國際奧林匹克日，其中鶯歌陶瓷博物館將搖身成為「運動Bar」，其餘博物館還能攀岩、射箭、打網球，最快明年5月啟用，文化局表示，看展與運動Bar、運動項目時間與位置有區隔，不影響看展。

新北文化局長蔡佳芬今在市政會議以「大博物館時代」為題進行專案報告，其中新北的博物館也瘋東京奧運，除了運動Bar以外，十三行博物館打造射箭場、淡水古蹟博物館打造網球場、黃金博物館則有結合生態的攀岩場。

新北陶博館長吳秀慈說，館內有寬敞大廳，預計在東京奧運期與餐飲業者合作打造運動Bar，每天會有限量的免費飲品，也會提供簡單的餐點，使用的器皿將會是用陶瓷打造，讓運動結合博物館的元素。

淡水古蹟博物館長柏麗梅指出，淡博館過去就是英國領事館，館內的草地也是過去英國人打網球休閒的場所，因此明年東京奧運期間，會重新設立網球場，讓民眾在博物館內體驗過去英國人打網球的情境，。

十三行博物館長陳春蘭表示，館內以考古為主，為了讓民眾能體驗史前人類射箭等生活方式，將在考古公園的空間設置射箭場。黃金博物館長洪嘉駿說，會結合園區內地質、蕨類生態牆，打造運動與生態結合的攀岩場。