7童適齡卻未入學 議員批評北市府狀況外

2019-11-26 20:19 中央社 台北26日電



台北市議員發現7名適齡學童未入學，北市府沒掌握狀況，區公所也未裁罰家長，民政局表示，排除搬家、自學、失蹤等因素，有3童是因家長因素未入學，會督促區公所加強作為。

北市議會民政委員會下午審查民政局預算案時，中國國民黨籍議員王浩說，依規定6歲孩童未入學可罰父母，部分區公所卻未編列裁罰預算，資料顯示，北市有7名學童未赴國小就讀，市府未掌握狀況，執行不力。

為貫徹國中小學教育，未讓6歲至15歲兒童入學就讀的父母或監護人，政府會先勸導並書面警告，不遵守可罰新台幣300元以下罰鍰，民政局編列強迫入學罰鍰歲入預算。市議會民政委員會今天決議，暫擱區公所部分預算。

根據民政局了，這7個未入學兒童中，萬華區3名學童因家長因素未入學，信義區有一對兄妹、士林區及松山區各一人未入學。信義區兄妹已搬至新北市並在家自學，松山區學童列失蹤人口仍在協尋，士林區學童有戶籍但未住現地。

藍世聰受訪時說，適齡學童未入學，可依法罰父母，並由警察局、教育局等單位組成「強迫入學委員會」追蹤未入學原因，過去確實以勸導父母為優先。

藍世聰表示，議員提到未編預算，因過去類似案例較少，區公所不會刻意編列預算，雖未編預算仍可依法開罰父母或監護人，將要求區公所檢討，並持續派員了解未入學的學童狀況。

民政局指出，依「強迫入學條例」規定，6歲至15歲（適齡國民）需強迫入學，各地方政府應設「強迫入學委員會」追蹤狀況。對於適齡學童有未入學或中途輟學，會先勸導及書面警告父母或監護人，並要求限期入學，仍不遵守可罰300元，至學童入學為止。