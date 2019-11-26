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李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

他80歲捐地闢路獲好人好事代表 當年連體嬰也獲獎

2019-11-26 18:57聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

為感謝長期在新北市熱心公益的市民，新北市今下午表揚20名好人好事代表，其中80歲的梁建治為坪林當地開闢產業道路，並推廣高經濟收益茶葉，解決鄉民生計；當年的連體嬰張忠義也獲獎，他除了在台北市環保局任職，也繼承哥哥遺志當起生命講師，鼓勵身障學子。

新北市政府與新北市表揚好人好事運動協會今舉辦「新北市好人好事代表表揚活動」，新北市長侯友宜也出席頒獎，感謝好人好事代表的付出及貢獻。

在20名好人好事代表，曾任職坪林鄉農會總幹事逾30年的梁建治為年紀最長代表，年屆80歲的他，為解決當地村民出入交通問題，奉獻自己私人土地來開闢九芎林產業道路。

「我一輩子都在從事服務工作」梁建治不但開闢道路，在任職坪林鄉農會總幹事逾30年期間，致力於推廣高經濟收益的茶葉。梁說，文山包種茶為坪林特產，為推廣茶業，從生產指導、評比比賽、開發茶葉多產值等進行輔導，還舉辦北文山包種茶文化祭活動。現在退休後還在長青協會等做地方服務工作。

來自南美洲智利的杜仁神父，民國83年來到台灣後，發現雙北有超過1萬5千名原住民信仰天主教，卻只有1至2名神父提供服務，因此他決定投入原住民服務。

在為原住民服務時，杜仁神父也體驗原住民生活及文化習慣，並進入部落學習阿美族及泰雅族語，此外，他還向申請開辦原住民學生課後扶植計畫，尋求資源來照顧偏鄉學童。

另外，亞洲第一對分割的連體嬰「忠仁忠義」的弟弟張忠義也獲獎，他除了在台北市環保局任職，也繼承哥哥遺志從事演講工作，將自己及哥哥的故事轉達出去，以鼓勵身障學子。

侯友宜表示，每位得獎代表皆用堅定不移的信念與毅力，踏實耕耘改變整個社會，不僅造福市民，也影響周遭的人，讓新北往「安居樂業」目標更邁進一步。

亞洲第一對分割的連體嬰「忠仁忠義」的弟弟張忠義（右二）獲獎，新北市長侯友宜（左）...
亞洲第一對分割的連體嬰「忠仁忠義」的弟弟張忠義（右二）獲獎，新北市長侯友宜（左）頒獎並鞠躬致謝。記者胡瑞玲／攝影
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80歲的梁建治（右）為獲獎代表中年紀最老，而來自南美洲智利的杜仁神父（左）也獲獎...
80歲的梁建治（右）為獲獎代表中年紀最老，而來自南美洲智利的杜仁神父（左）也獲獎。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜（左）頒獎感謝獲獎的最老代表梁建治（右二）。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜（左）頒獎感謝獲獎的最老代表梁建治（右二）。記者胡瑞玲／攝影
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為感謝長期在新北市熱心公益的市民，新北市今下午表揚20名好人好事代表。記者胡瑞玲...
為感謝長期在新北市熱心公益的市民，新北市今下午表揚20名好人好事代表。記者胡瑞玲／攝影
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亞洲第一對分割的連體嬰「忠仁忠義」的弟弟張忠義（右二）獲獎，新北市長侯友宜（左）...
亞洲第一對分割的連體嬰「忠仁忠義」的弟弟張忠義（右二）獲獎，新北市長侯友宜（左）頒獎並鞠躬致謝。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜（左）頒獎感謝獲獎的杜仁神父（右二）。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜（左）頒獎感謝獲獎的杜仁神父（右二）。記者胡瑞玲／攝影
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為感謝長期在新北市熱心公益的市民，新北市今下午表揚20名好人好事代表。記者胡瑞玲...
為感謝長期在新北市熱心公益的市民，新北市今下午表揚20名好人好事代表。記者胡瑞玲／攝影
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