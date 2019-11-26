汐止林森市場綠美化 要增特色入口意象

2019-11-26 19:44 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止高速公路橋下的林森市場，市議員周雅玲服務處會勘，希望能夠協助施作有特色的入口意象。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 位在汐止高速公路橋下的林森市場，不怕日曬雨淋，買菜好方便，最近攤商也開始植栽綠美化，不過，還是顯的單調，所以，在接獲陳情後，今(26)日市議員周雅玲服務處會勘，希望能夠協助施作有特色的入口意象。

市議員周雅玲服務處主任林三吉表示，林森市場位在高速公路橋下採買環境很好，不過，週邊環境空矌缺少美化，感覺單調，所以，希望市府市場處協助市場週圍環境美化，刺激附近居民採買的購買慾，讓攤商生意更好。

市場在高速公路橋下做生意，買菜不必忍受日曬雨淋，再加上前後都有寬廣的停車場，成了優勢，而在市場左手邊，現在攤商們更是合力種了好多花花草草綠美化，還營造小型生態池種了蓮花，環境變好，只是能做的有限，總覺得還少些什麼，所以，林森市場希望相關單位能夠協助規劃。

林森市場自治會會長吳晨綾說，我們一直想在市場左邊做一些美化，那在攤商們合作下，已經規劃完成了2/3了，但是在整體、像是入口意象的部分，就希望相關單位來幫忙。因為，目前市場攤商做的綠美化，雖然，已經很不錯，但是比較單調，所以，希望能夠增加一些大型立體藝術的設施，展現林森市場特色的入口意象。

因為看到攤商們的用心，市府市場處將列入明年施作，包括前方橋墩整個彩繪改善，還有裡頭市場入口，還設計一個有林森市場特色、有故事性的入口意象，讓採買環境更好，吸引人潮，帶來買氣。