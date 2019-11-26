石門新住民落地生根 區長學習新住民語

2019-11-26 19:46 觀天下 記者廖品涵／石門報導



石門區公所舉辦新住民聯誼講座，區長林俊宏跟著學了幾個防災避難的道具以及簡單的問候語。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 為讓新住民朋友快速融入在地，石門區新住民發展協會與石門區公所一同舉辦新住民聯誼講座，邀集石門區的新住民來到社福大樓中的活動中心齊聚一堂，區長林俊宏跟著學了幾個防災避難的道具以及簡單的問候語，覺得不同國家的語言真的相當有趣，也希望新住民朋友來到台灣落地生根。

石門區長林俊宏說，為了要幫助在地的新住民對於異地生活更得心應手，辦理講座說說關於新住民朋友的福利、協助與政策，還有介紹石門區與鄰近區域的私房景點推薦，讓他們閒暇時有更多地方可以去走走，重要的是多多外出聚會，可以認識更多的朋友也希望新住民朋友對於生活的地方產生熟悉與認同感，

石門區新住民發展協會理事長指出，新住民朋友白天大多要工作或是照顧家庭，因此也利用晚上時間辦活動來聚會，常常會有烹飪課、才藝課讓姊妹們選擇學習，這次感謝石門公所準備精彩講座，邀請講師還有衛生所的同仁來傳授健康相關的知識。

講座中也有防災避難相關訊息的說明，有趣的是，為了讓新住民們產生連結，公所特別印製了字卡並且角色轉換，讓新住民朋友來用他們的語言教公所同仁認識防災避難道具。

石門區長林俊宏表示，跟著學了幾個防災避難的道具以及簡單的問候語，覺得不同國家的語言真的相當有趣，也希望新住民朋友來到台灣落地生根，也可以不吝嗇的將家鄉文化帶過來，在日常生活中與家人朋友分享、交流，也期待透過外出的聚會講座，新住民朋友可以認識更多的好朋友，以後也多多參與聯誼活動，讓生活更精彩也可以獲得更多友誼的支持。