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藍議員爆蔡壁如接北捷董事 蔡壁如：早就拒絕了

2019-11-26 17:28聯合報 記者邱瓊玉楊正海／台北即時報導

北市府顧問、台灣民眾黨發起人蔡壁如。聯合報系資料照
北市府顧問、台灣民眾黨發起人蔡壁如。聯合報系資料照
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台北市議員李明賢今天在臉書上爆料，指北市府交通局11月11日簽了一紙人事公文，將聘任北市府蔡壁如擔任捷運公司董事，質疑人事案匪夷所思，蔡壁如到底有何專業可擔任北捷董事，這不是標準的人事酬庸嗎？

對此，蔡壁如表示「我早就拒絕了」。蔡壁如說，北捷因為董事都是男生，遭性平委員會糾正，認為應該要有女生，因此當時討論由自己和副市長黃珊珊接任，這件事情已經討論一個多月，不過後來因為自己要擔任民眾黨不分區立委參選人，為了避免黨政不分，自己預計下月會請辭市府顧問，自然也婉拒出任北捷董事。

至於是誰接替北捷董事？蔡壁如說，上周晨會已討論，確定由北市府一名女性無給職顧問擔任北捷董事。

李明賢表示，柯文哲的公開透明，是所謂用人不分黨派，還是「用人唯親」、「只看關係」？不論蔡壁如與柯文哲關係多密切，市府體制都不能如此亂搞亂酬庸。

李明賢說，捷運公司第9屆董事補選一案，共有15席董事，市府可以指派12席，現在只有10席，當交通局11號簽了公文補了兩席董事，其中一席要補蔡壁如，阿賢合理懷疑這是柯文哲交下來的名單。

李明賢表示，蔡壁如已經列入民眾黨不分區名單，也負責民眾黨相關黨務包括宮廟經營，倘若又兼了北捷董事，是否又會挪用北捷資源來輔選，特別是北捷董事長李文宗又是市長辦公室前顧問，這人事安排不也是疑雲重重，難道要準備五鬼搬運、搬資源來輔選。

蔡壁如北捷李明賢

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