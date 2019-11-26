台南勞工局績優志工表揚 每年服務達2000小時

2019-11-26 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



台南市政府勞工局今天辦理績優志工表揚暨感恩記者會，勞工局表示， 獲獎21名志工，除有夫妻檔，有11人服務年資逾15年以上；其中4人更達近20年，每人平均服務時數超過2千小時，可說相當難得。

勞工志工有21人榮獲108年台南市志願服務獎勵金、銀、銅質等獎項肯定，其中楊伯池、李明翰、劉燕玉、陳月女等4名志工榮獲金質獎；吳翠蓮、黃陳芳枝、李進財、王家雄、劉美霞、王登仕、王維坤、李能乾等8名志工榮獲銀質獎；黃吉利、邱廣香、陳淑美、龍裕程、林佳香、陳美靜、陳秀琴、王家慶、郭夙珠等9名志工榮獲銅質獎。

獲得金質獎的64歲楊伯池與獲得銅質獎的陳秀琴是夫妻檔，楊伯池笑說其實當初是妻子先當志工，受到太太在志願服務上熱忱感召才踏進公益服務。現在子女大了，兩人空閒之餘便是擔任勞工局志工，協助支援勞工局大小活動，在志願服務的同時，還能結交一群志同道合的朋友是最大的收穫。