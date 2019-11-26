注意！新店中正路、北新路月底封閉 7條路可改道通行
新北市新店區的中正橋因長期使用率低，新北市工務局於本月15日進行陸橋拆除準備作業，而卸除大梁與墩柱工程將於本月29、30日及12月6、7日，分2階段進行，屆時新店北新路與中正路口車道將進行封閉。
中正橋位於新店鬧區的北新路與中正路口，因民眾反映使用率低，因此，工務局養工處依「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，先由新店區公所、養工處、交通局、地方民代、里長及附近學校進行會勘，取得共識後先試辦封閉，待改變民眾通行習慣後，再進行拆除工程。
此次陸橋拆除工程將分5階段進行，拆除準備作業已從15日開始進行，而拆除吊離大梁及樓梯工程須進行車道封閉，因此分2階段進行。
第1階段於本月29、30日每晚11時至翌日上午6時，針對中正路與北新路口進行全線車道封閉；第2階段於12月6、7日每晚11時至翌日上午6時，中正路口全線封閉，北新路內側車道供直行車輛通行，其餘階段則不會影響車道。
養工處表示，施工封閉期間，可改道從三民路、民族路、中華路、寶強路、中興路二段、北新路一段96巷及中正路95巷通行，避免進入工區附近。
新北市自改制升格以來，已拆除16座使用率低的人行陸橋，為讓新北人行環境變得更寬敞、安全，未來將持續針對使用率低的陸橋進行拆除，讓市容景觀提升並降低陸橋維護經費。
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