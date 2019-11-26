注意！新店中正路、北新路月底封閉 7條路可改道通行

2019-11-26 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新店中正橋進行拆除作業，本月29、30日及12月6、7日將進行車道封閉。圖／新北市工務局提供 分享 facebook 新北市新店區的中正橋因長期使用率低，新北市工務局於本月15日進行陸橋拆除準備作業，而卸除大梁與墩柱工程將於本月29、30日及12月6、7日，分2階段進行，屆時新店北新路與中正路口車道將進行封閉。

中正橋位於新店鬧區的北新路與中正路口，因民眾反映使用率低，因此，工務局養工處依「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，先由新店區公所、養工處、交通局、地方民代、里長及附近學校進行會勘，取得共識後先試辦封閉，待改變民眾通行習慣後，再進行拆除工程。

此次陸橋拆除工程將分5階段進行，拆除準備作業已從15日開始進行，而拆除吊離大梁及樓梯工程須進行車道封閉，因此分2階段進行。

第1階段於本月29、30日每晚11時至翌日上午6時，針對中正路與北新路口進行全線車道封閉；第2階段於12月6、7日每晚11時至翌日上午6時，中正路口全線封閉，北新路內側車道供直行車輛通行，其餘階段則不會影響車道。

養工處表示，施工封閉期間，可改道從三民路、民族路、中華路、寶強路、中興路二段、北新路一段96巷及中正路95巷通行，避免進入工區附近。