北市水岸社宅今動工 預計2023年7月開放入住

2019-11-26 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



各縣市陸續推動「只租不售」的社會住宅，位於台北市文山區的「和興水岸社宅」今天舉行開工典禮，將興建地下2層、地上9層建築物，將提供174戶，並結合老人日間照顧中心、公共托育家園、區民活動中心、里辦公處及都市農園等公益設施，全案預計2022年12月完工，最快2023年7月開放入住。

台北市長柯文哲今天於開工典禮致詞提到，北市府在自己的能力範圍內，還是會把社宅當作居住正義的重要部分，加上租金補貼、包租代管、房屋稅改革等等，政府還是要有5%的社宅，才能對房價產生控制的力量，北市府會往這個方面前進。

「和興水岸社宅」臨近埤腹山與景美溪，在依山傍水的環境之下，建築量體設計逐層退縮，創造複合式空中花園及多層次綠化空間，平台皆可俯視景美溪，景色宜人。

另外，地面層留設南北向通道，串聯社區及景美溪河岸，與建築圍塑的三合院空間，能促進社區居民活動及交流，戶與戶之間透過梯間平台及轉角導入充足陽光、綠意，期待打造一個結合生態環境、鄰里意識、在地特色、社會福利的新好宅。