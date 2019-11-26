北市水岸社宅今動工 預計2023年7月開放入住
各縣市陸續推動「只租不售」的社會住宅，位於台北市文山區的「和興水岸社宅」今天舉行開工典禮，將興建地下2層、地上9層建築物，將提供174戶，並結合老人日間照顧中心、公共托育家園、區民活動中心、里辦公處及都市農園等公益設施，全案預計2022年12月完工，最快2023年7月開放入住。
台北市長柯文哲今天於開工典禮致詞提到，北市府在自己的能力範圍內，還是會把社宅當作居住正義的重要部分，加上租金補貼、包租代管、房屋稅改革等等，政府還是要有5%的社宅，才能對房價產生控制的力量，北市府會往這個方面前進。
「和興水岸社宅」臨近埤腹山與景美溪，在依山傍水的環境之下，建築量體設計逐層退縮，創造複合式空中花園及多層次綠化空間，平台皆可俯視景美溪，景色宜人。
另外，地面層留設南北向通道，串聯社區及景美溪河岸，與建築圍塑的三合院空間，能促進社區居民活動及交流，戶與戶之間透過梯間平台及轉角導入充足陽光、綠意，期待打造一個結合生態環境、鄰里意識、在地特色、社會福利的新好宅。
台北市都發局表示，全案將設置多元的社交空間，包含老人日間照顧中心、公共托育家園、區民活動中心、里辦公處及都市農園等，並納入智慧三表（水表、電表、瓦斯表），將取得銀級智慧建築標章、銀級綠建築標章、無障礙住宅標章及耐震標章。
留言