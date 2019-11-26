網美注意！北巿東區超酷捕夢網 拍出態度超有型

2019-11-26 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



藝術家莊志維設置的「裝置微光計畫-蛛網之城」座落於忠孝東路四段205巷，巷弄間隱藏多處特色店家，莊志維將205巷開放空間作為畫布，以漫天的綠色雷射光束作畫，彷彿捕夢網一般，畫面極具科技感。圖／北市產業局提供 分享 facebook 隨著天氣逐漸轉涼，進入冬天後的台北東區也有新樣貌，即日起到明年1月5日龍門廣場的「光電獸」互動式聲光藝術裝置，和忠孝東路四段205巷的「裝置微光計畫-蛛網之城」都將妝點東區夜空，豔麗的光影變化，相當適合民眾拍照打卡，成為最亮麗的城市圖像。

近年台北市政府推動「忠孝東區振興計畫」，今年冬季協助台北市東區商圈發展協會與藝術家合作辦理「東區去什麼趣-Back to Street」系列活動。產業局表示，此次由藝術家姚仲涵和莊志維領路，從空間的觀點結合藝術美學形式，展現藝術介入街區的可能性，要讓民眾再次從街頭認識台北的美。

藝術家姚仲涵在東區交通核心龍門廣場設置「光電獸」，裝置內隱藏聲音感測器，即時偵測交通聲響或周邊觀眾反饋，路人們可以與裝置互動，將無形的聲流化為有形的光芒，華麗炫目的裝置效果十分有趣，作品也可以從不同角度觀看，但唯有一個角度可以看到完整的圓形，暗示東區多元文化要由民眾來探索。

藝術家莊志維設置的「裝置微光計畫-蛛網之城」則座落於忠孝東路四段205巷，巷弄間隱藏多處特色店家，莊志維將205巷開放空間作為畫布，以漫天的綠色雷射光束作畫，彷彿捕夢網一般，民眾可以在這拍出極具特色的超潮照片，恣意展現屬於自我的生活態度。