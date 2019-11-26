台水汰換老舊管線預算明後年減少 侯友宜怒：沒這道理

2019-11-26 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



新北市泰山區、板橋區老舊自來水管先前接連爆管，居民沒水用，台水公司今天上午在道安會報中，彙報老舊管線汰換計畫，其關於工程經費部分，中108年辦理中13件，工程費7億6349萬元；109年至110年計畫執行共計12件，工程卻僅8億4825萬元。新北市長侯友宜怒質疑，「收水費速度很快，更新一年比一年慢、花費一年比一年少，沒這道理啦！」

台水公司在汰換老舊管線計畫中，依據漏水頻率、管齡、具破管高潛勢且影響供水戶數大者，進行風險評估辦理早期預力混凝土管（PSCP）老舊管線汰換，目前汰換計畫共計42件，102年至107年已完成汰換計17件、108年辦理中13件、109年至110年計畫執行共計12件。

根據台水公司PSCP汰換計畫執行進度總表，108年汰換長度為9512公尺、工程經費為7億6349萬元；109至110年汰換長度為14876公尺、工程經費為8億4825萬元。

侯友宜質疑，板新地區供水改善計畫第2期工程通水後，造成水管供水壓力增加，水壓差約0.7公斤，尤其新北市超過40年以上的老舊管線大約還有72公里長，當老舊管線再加上水壓上升，水管破裂是遲早的問題，光是今年下半年破的水管都是大水管，造成居民沒辦法用水，因此一定要趕快未雨綢繆。

侯友宜指出，今年度編列預算7億多，結果明後年編列預算卻只有8億，「除以2年等於1年才4億，都不到今年一半」，哪有老舊管線壓力承受越來越大、破損越來越嚴重，編列預算卻越來越低，不可以這樣做，「收水費速度很快，更新一年比一年慢，花費一年比一年少，沒這道理啦。」侯同時要求台水，應擴大預算、並將汰換長度從14公里增為20公里，市府的交維計畫願意全力配合。