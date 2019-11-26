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最新民調／總統三強對決 蔡賴配支持度、看好度都過半

1280元月票挨批成效差 柯文哲：也許可以再更便宜

2019-11-26 12:15聯合報 記者張世杰／台北即時報導

北市柯文哲上任後，力推「1280月票制度」，不過北市府交通局昨天赴議會交通委員會，報告明年度預算編列情形，市議員質疑月票政策一年花近十億元，公車、北捷運量卻各僅增加3%、約15萬人，這樣的效益令人擔憂，批月票政策猶如財政黑洞，不可能永遠都拿錢去做補貼，最後決議預算暫擱。

台北市長柯文哲今天上午出席「和興水岸社會住宅統包工程」開工典禮，會前被問到1280月票的預算遭暫擱一事，柯文哲表示，其實1280月票也不會成效不彰，那是整個配套，政治要先給後拿，慢慢停車格開始收費，若沒有1280月票，很難得到普遍停車格收費的道德正當性，「1280有效沒效很簡單，哪個議員主張取消1280請舉手，看看有沒有人敢」。

媒體詢問，現在花近十億元，僅提升3%運輸量，似乎不太符合經濟效益？柯文哲表示，他覺得還要再分析，每天80萬人進來台北市上班，當然還有精進，統計數字看起來，不要賣那種月票只有在台北市內、沒有跨區的，也許可以再更便宜。

柯文哲表示，月票制還有精進地方，但大方向應該不會錯，以後要不要做精進？他覺得可以再精進，但相關局處還在統計數字。

另外，前廉政委員方儉不滿「陽明山保變住六之六開發案」市府違法開挖污水下水道，日前到士林地檢署按鈴控告柯文哲等人；柯文哲表示，其實北市府有在監看，內部也討論過，現在有完整流程圖，大家放心拉，就依法行事。

媒體詢問，方儉質疑該案有「官商勾結」？柯文哲表示，「官商勾結」也要有證據，目前北市府有在監控，「如果他有本事，就去批評我們目前公佈的規則有無不合法」，如果不能就按照規則走。

台北市長柯文哲今天出席台北市文山區和興水岸社會住宅統包工程開工典禮，並仔細參觀和...
台北市長柯文哲今天出席台北市文山區和興水岸社會住宅統包工程開工典禮，並仔細參觀和興水岸社會住宅模型。記者胡經周／攝影
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柯文哲北市方儉

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