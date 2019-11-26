1280元月票挨批成效差 柯文哲：也許可以再更便宜

2019-11-26 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



台北市長柯文哲上任後，力推「1280月票制度」，不過北市府交通局昨天赴議會交通委員會，報告明年度預算編列情形，市議員質疑月票政策一年花近十億元，公車、北捷運量卻各僅增加3%、約15萬人，這樣的效益令人擔憂，批月票政策猶如財政黑洞，不可能永遠都拿錢去做補貼，最後決議預算暫擱。

台北市長柯文哲今天上午出席「和興水岸社會住宅統包工程」開工典禮，會前被問到1280月票的預算遭暫擱一事，柯文哲表示，其實1280月票也不會成效不彰，那是整個配套，政治要先給後拿，慢慢停車格開始收費，若沒有1280月票，很難得到普遍停車格收費的道德正當性，「1280有效沒效很簡單，哪個議員主張取消1280請舉手，看看有沒有人敢」。

媒體詢問，現在花近十億元，僅提升3%運輸量，似乎不太符合經濟效益？柯文哲表示，他覺得還要再分析，每天80萬人進來台北市上班，當然還有精進，統計數字看起來，不要賣那種月票只有在台北市內、沒有跨區的，也許可以再更便宜。

柯文哲表示，月票制還有精進地方，但大方向應該不會錯，以後要不要做精進？他覺得可以再精進，但相關局處還在統計數字。

另外，前廉政委員方儉不滿「陽明山保變住六之六開發案」市府違法開挖污水下水道，日前到士林地檢署按鈴控告柯文哲等人；柯文哲表示，其實北市府有在監看，內部也討論過，現在有完整流程圖，大家放心拉，就依法行事。