培育台南在地生力軍 洪秀柱舉辦南雁青年挑戰營

2019-11-25 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



國民黨台南市第六選區立委參選人洪秀柱，為培育在地年輕生力軍，本月29日、30日在洪秀柱台南市東區中華東路競選總部，舉辦「南雁青年挑戰營」，限額30人。洪秀柱希望透過營隊的方式，拉近國民黨與南部青年的距離，更希望培育能在地深耕經營生力軍。

洪秀柱說，年輕人的舞台，就是國民黨的未來，所以「不用等選上、也不待未來」，她即刻辦理營隊，培育在地年輕生力軍。她擔任黨主席期間，為了落實「用壯育青」，開辦了「武林計畫」，為全台50多位有意參選的青年進行培訓，最後順利在2018年的九合一大選，幫助36位青年順利當選各級民代，為黨在基層的服務上，增添多位生力軍。

‍研習營在課程安排上，除了洪秀柱會與學員雙向交流並分享從政以來的各種心得，也透過市議員王家貞、曾培雅、曾信凱辦公室，規劃掃街拜票的選務課程，並邀請教授丁仁方講述「選舉理論與實務」、前農委會主委陳保基分享「中央施政與問政」經驗。另外透過分組競賽、彼此觀摩，讓學員產生熱情、動力與向心力，結訓後會遴選優秀學員，直接投入接續的選戰工作。