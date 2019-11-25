北投全新社福地標 稻香合署大樓力拚2022完工

2019-11-25 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／即時報導



台北市北投區的舊有稻香市場，被鑑定為海砂屋，台北市政府於今年5月28日拆除完成，將耗資7.6億元，打造全新的「稻香合署大樓」，整棟大樓包含多功能社福、超級市場，還有區民活動中心、圖書館以及托育的公共空間，預計2022年3月22日完工，同年12月底啟用營運。

台北市長柯文哲今天出席「稻香合署大樓」動工祈福典禮，他表示，未來日間照顧服務、居家護理所、居家托育等，皆會進駐至新大樓，西網把社區需要的公共空間擺進來，同時也兼顧綠意空間。

柯文哲也說，社會福利是居民需要的，環境是居民喜歡的，一旦開工之後北市府將全力以赴，預計是2022年的3月會完工，希望在他任內順利啟用，正式進駐以嘉惠居民。

「稻香合署大樓」位於稻香路81號，為地下3層、地上9層建物，未來1樓設置超級市場、社區托育，2樓至5樓結合設置社區型長期照顧設施及公共托嬰設施，6樓有區民活動中心、職能治療所，7至9樓有圖書館藏書10萬冊。

負責工程的台北市新工處表示，建築量體以大面積的清水混凝土，低調隱身於周圍大屯山系之中，西南側山形複層牆，阻隔西曬並反映關渡平原天空特有藍白與翠綠，曲面屋頂與大樹框架，隱喻林間被大風吹動快速流動的雲朵。