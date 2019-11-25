替何志偉輔選讚聲 賴清德：港人抗爭勇氣值得學習

2019-11-25 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／即時報導



2020選戰升溫，民進黨副總統參選人賴清德今天下午一連前往台北市的士林慈諴宮、神農宮、海光宮參拜，替力拼連任的台北市立委第二選區（士林大同）的民進黨參選人何志偉輔選，強調何志偉是實實在在的「經濟立委」另外，昨天香港第6屆區議會議員選舉，泛民主派拿下區議會過半數，賴清德提到，香港民眾很勇敢，精神與勇氣也是台灣人民要學習的。

台北市立委第二選區（士林大同）被視為綠營票倉，現任的民進黨立委何志偉拚連任，國民黨推派前立委孫大千，原本積極備戰的親民黨不分區立委陳怡潔，最後轉戰親民黨不分區。

不過，何志偉也未鬆懈，他表示，每一個參選人都應該被祝福，而他在100多天將政見化為政績；至於是否「韓流」退燒？何志偉笑回，當他身心疲憊時，看到「韓流」新聞有高強度的娛樂效果，有無退燒不知道，但選舉一定要非常謹慎。

賴清德今天下午替何志偉輔選，一連前往士林慈諴宮、神農宮、海光宮參拜，最後抵達何志偉競選總部，向鄉親及競選團隊喊話。

賴清德在士林慈諴宮致詞提到，中共處處干涉台灣，香港事情也越來越嚴重，不止美國、澳洲關心，台灣民眾也很關心，也開心看到香港投票結果，香港的民主派就像台灣的民進黨，儘管中共派警察、催淚彈攻擊學生，但香港學生很勇敢，香港的精神與勇氣，也是台灣人民要學習的。