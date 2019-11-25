親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台中3嫌光天化日下行搶 藝品商頭部重創喪命

台南軌道建設發展還是錢坑？ 成為立委參選人攻防焦點

2019-11-25 18:25聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

台南市目前正在規畫未來的軌道建設，到底可以帶動台南發展、或者只是錢坑？成為下屆立委參選人注意的焦點，第5選區的蔡淑惠與陳致曉都反對，蔡認為台南市的公車使用率偏低、卻離譜地搞出數百億元的前瞻軌道建設，陳致曉則認為背後不能說的祕密就是炒地炒房，而第4選區的林宜瑾、也是現任議員今天則在議場上為前瞻辯護，認為台南市中心地狹人稠，絕對有需要推動軌道建設。

國民黨籍的蔡淑惠表示，台南的輕軌原本只是在評估可行性的階段，但蔡政府推動前瞻計畫，卻將台南輕軌納入，等於是「硬塞」給台南，根據2016年交通部做的調查，六都中台南市民公共運輸系統利用率最低，只有5.5%，未來輕軌完成根本沒人搭。

她認為與其砸大錢推動輕軌，不如把現有的公車做好，提升利用率。至於台南路網，應加強台鐵、高鐵、機場、港口之間的連結；規劃串聯山海的三橫（台86線、台84線、國道8號）、貫穿南北的三縱（台61、國1、國3），開闢觀光廊道及觀光交通專線，讓台南豐富的文化與鄉村旅遊資源進一步發揮。

無黨籍、同時是反鐵路東移自救會會長的陳致曉則發文批評軌道建設，指出台南捷運藍、綠、紅3條路線總預算約780億元，市府認為是公共運輸，但行政院核定的「台南捷運第一期藍線可行性研究報告」卻指出交通效益根本很低，在「台南先進大眾運輸系統發展前景論壇」中，官員坦言若要營運損益平衡「本業收入30%，副業收入70%」，他認為所謂的副業根本就是炒土地、炒房產，軌道根本就是配合民間建商規畫。

民進黨的林宜瑾則表示，優化公共運輸不只能刺激觀光旅遊、減少交通壅塞，更能讓高齡長輩有行的自由與方便，讓台南真正成為高齡友善城市。而軌道建設作為公共運輸的骨幹，台南人口稠密區及觀光旅遊區高度重疊，絕對有推動更優質公共運輸服務的需求。

她並表示，前瞻建設是競爭型預算，各縣市要提出地方長久需求，並經過層層競爭及審查後才能核定，而且地方要負擔配合款，更鼓勵優先活化既有設施，不只不會產生蚊子館，更能消滅蚊子館。

無黨籍陳致曉反對台南軌道建設。圖／取自陳致曉臉書
無黨籍陳致曉反對台南軌道建設。圖／取自陳致曉臉書
分享
參選台南市第五選區立委、現任市議員蔡淑惠認為台南市的軌道建設根本就是錢坑。圖／蔡...
參選台南市第五選區立委、現任市議員蔡淑惠認為台南市的軌道建設根本就是錢坑。圖／蔡淑惠提供
分享
參選台南市第四選區立委的現任台南市議員林宜瑾昨天在議場上為前瞻計畫中的軌道建設辯...
參選台南市第四選區立委的現任台南市議員林宜瑾昨天在議場上為前瞻計畫中的軌道建設辯護。圖／林宜瑾提供
分享

公共運輸軌道建設輕軌2020選舉2020選舉台南市立委

相關新聞

蘇治芬陣營請張嘉郡協助收購花生 張：別再中傷農會

2019-11-25 18:24

嘉縣青皮椪柑外銷國際 推廣在地品牌

2019-11-25 18:10

嘉縣警局購新車 尚有5成警用車待汰換

2019-11-25 16:48

母子三屍命案駭人 嘉市：反家暴不當「忍者龜」

2019-11-25 14:56

反賄選用演的 台南市刑大短片「王大砲」話題十足

2019-11-25 14:41

嘉市秋冬補助將達8千萬 市長拍MV加碼行銷

2019-11-25 13:03

嘉縣消防局侯宗嘉英勇救援 縣內唯一獲模範公務人員

2019-11-25 12:11

台南今年跨年不去歸仁了 從12月1日起就有系列活動

2019-11-25 11:24

韓國瑜簽名T恤 韓粉10萬搶標

2019-11-24 23:44

大地染紅白黃 快來「嘉」賞花

2019-11-24 23:31

雲縣爭1.4億 解台子村水患苦

2019-11-24 23:29

故宮南院夜空無人機群飛 圖形變化與博物館輝映驚艷

2019-11-24 22:39

即時短評／韓國瑜、蔡英文嘉義拚場 打的是什麼盤算？

2019-11-24 22:37

蔡英文蔡易餘水上造勢 萬餘人到場支持

2019-11-24 21:51

韓國瑜晚間水上鄉造勢 4百公尺走了15分才上台

2019-11-24 20:34

韓國瑜到嘉義縣為王啟澧站台 請大家下架民進黨

2019-11-24 19:27

蔡英文蔡易餘聯合造勢 陳菊喊出得票超過7成

2019-11-24 19:18

蔡英文蔡易餘造勢水上登場 林佳龍：兩好「蔡」登場

2019-11-24 19:14

拚嘉義縣海區立委連任 蔡易餘懇請鄉親再給他4年

2019-11-24 18:48

潘孟安來相挺 林宜瑾：第一名縣長果然大心

2019-11-24 17:41

劉建國拚連任推多項農業政策 盼建立農民年金制度

2019-11-24 17:41

台南綠營原來隱藏這張「夫人牌」 下午一鳴驚人

2019-11-24 17:11

韓國瑜蔡英文晚間尬場 國瑜夜市下午開賣大批韓粉到場

2019-11-24 16:04

雲林最西邊的村落飽受水患 張麗善：向水利署爭取改善

2019-11-24 14:47

混搭美食更有味 鹽水農會推「甘溫雞」健康食

2019-11-24 12:40

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

台南今年跨年不去歸仁了 從12月1日起就有系列活動

2019-11-25 11:24

家扶第一家餐廳開在台灣頭 媽媽白天賣便當晚上顧孩子

2019-11-24 19:38

「返校」光明報就發生在基中 她搶救隱身小巷奏任官舍

2019-11-24 18:47

韓國瑜晚間水上鄉造勢 4百公尺走了15分才上台

2019-11-24 20:34

國門陸橋明天封橋施工恐塞車 桃園市警局：路口派人疏導

2019-11-24 20:34

台中和平山區登山活動開跑 登谷關七雄有獎品

2019-11-25 11:41

屏東前縣長力保下…7年40萬人 阿塱壹古道創上億商機

2019-11-24 23:41

大順、美術館路段擬修改路線 輕軌二階要完工 仍有長路

2019-11-24 23:42

即時短評／韓國瑜、蔡英文嘉義拚場 打的是什麼盤算？

2019-11-24 22:37

蔡英文蔡易餘水上造勢 萬餘人到場支持

2019-11-24 21:51

公園旁就是90公尺深崩塌地 鐵砧山遊客觸目驚心

2019-11-25 13:30

開幕彩球砸中侯友宜 旁人誤以為噴血

2019-11-25 11:52

民眾喜／南投拆舊議會大樓 影城快蓋了

2019-11-25 00:14

政府撒錢補助和開放農業移工 高博士：只是治標不治本

2019-11-25 09:06

故宮南院夜空無人機群飛 圖形變化與博物館輝映驚艷

2019-11-24 22:39

新北4年要蓋30座停車場 板橋中和等9處年底前啟用

2019-11-25 14:03

獨／台南要開闢到小港機場快捷公車路線

2019-11-25 16:07

韓國瑜到嘉義縣為王啟澧站台 請大家下架民進黨

2019-11-24 19:27

新北修法 寄養家庭不受限65歲

2019-11-25 00:37

張善政與花蓮青年對談 質疑國安單位沒掌握共諜案

2019-11-24 21:58

退而不休的傳奇人物 高德錚是農民心裡永遠的好朋友

2019-11-25 11:49

台72線地方殷盼新東大橋交流道 苗縣啟動可行性評估

2019-11-25 17:14

苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案 議員：不要淪為政治話術

2019-11-25 14:23

走過40年 攝影大師邱錫麟展出140件精華作品

2019-11-24 22:09

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 台東縣：托育普及更符需求

2019-11-24 20:35

老人家暴案上升 新北今年已1038件

2019-11-24 20:47

疫苗接種「眼見為憑」 苗栗追出殺嬰及家暴案

2019-11-25 11:24

實務有困難 桃市埤塘光電悄喊卡

2019-11-24 23:49

大地染紅白黃 快來「嘉」賞花

2019-11-24 23:31

立委參選人邀連勝文談減重 分別減25與27公斤

2019-11-24 19:22

母子三屍命案駭人 嘉市：反家暴不當「忍者龜」

2019-11-25 14:56

家扶首家餐廳落腳基隆 便當鎖定上班族

2019-11-24 23:35

新北吸引日客 主打特色早午餐

2019-11-25 14:54

拚嘉義縣海區立委連任 蔡易餘懇請鄉親再給他4年

2019-11-24 18:48

高德錚退休LINE不停 奔波義診農作

2019-11-24 23:59

霧台鄉 拚年底公告生態景觀區

2019-11-24 23:39

蔡英文蔡易餘聯合造勢 陳菊喊出得票超過7成

2019-11-24 19:18

高雄旗山、內門、田寮三區 明午起停水9小時

2019-11-25 13:52

共享車位推不動 南港、萬華掛蛋

2019-11-24 23:48

桃市「另起爐灶」 推全民綠屋頂發電

2019-11-24 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top