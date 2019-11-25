台南軌道建設發展還是錢坑？ 成為立委參選人攻防焦點

2019-11-25 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



台南市目前正在規畫未來的軌道建設，到底可以帶動台南發展、或者只是錢坑？成為下屆立委參選人注意的焦點，第5選區的蔡淑惠與陳致曉都反對，蔡認為台南市的公車使用率偏低、卻離譜地搞出數百億元的前瞻軌道建設，陳致曉則認為背後不能說的祕密就是炒地炒房，而第4選區的林宜瑾、也是現任議員今天則在議場上為前瞻辯護，認為台南市中心地狹人稠，絕對有需要推動軌道建設。

國民黨籍的蔡淑惠表示，台南的輕軌原本只是在評估可行性的階段，但蔡政府推動前瞻計畫，卻將台南輕軌納入，等於是「硬塞」給台南，根據2016年交通部做的調查，六都中台南市民公共運輸系統利用率最低，只有5.5%，未來輕軌完成根本沒人搭。

她認為與其砸大錢推動輕軌，不如把現有的公車做好，提升利用率。至於台南路網，應加強台鐵、高鐵、機場、港口之間的連結；規劃串聯山海的三橫（台86線、台84線、國道8號）、貫穿南北的三縱（台61、國1、國3），開闢觀光廊道及觀光交通專線，讓台南豐富的文化與鄉村旅遊資源進一步發揮。

無黨籍、同時是反鐵路東移自救會會長的陳致曉則發文批評軌道建設，指出台南捷運藍、綠、紅3條路線總預算約780億元，市府認為是公共運輸，但行政院核定的「台南捷運第一期藍線可行性研究報告」卻指出交通效益根本很低，在「台南先進大眾運輸系統發展前景論壇」中，官員坦言若要營運損益平衡「本業收入30%，副業收入70%」，他認為所謂的副業根本就是炒土地、炒房產，軌道根本就是配合民間建商規畫。

民進黨的林宜瑾則表示，優化公共運輸不只能刺激觀光旅遊、減少交通壅塞，更能讓高齡長輩有行的自由與方便，讓台南真正成為高齡友善城市。而軌道建設作為公共運輸的骨幹，台南人口稠密區及觀光旅遊區高度重疊，絕對有推動更優質公共運輸服務的需求。