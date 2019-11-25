林口長庚獲頒第7級電子病歷證書 國際認證最高等級

2019-11-25 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



林口長庚紀念醫院今天舉辦「王創辦人永慶先生逝世11週年紀念－長庚紀念醫院醫療資訊研討會」，緬懷王永慶生前不遺餘力推行醫療資訊化的理念，並就長庚醫院長期致力發展智能醫療服務，運用資訊科技將人力、設備及工作進行整合，建構高質量醫療服務及保障病人安全的資訊運轉平台之經驗與同儕交流分享，吸引國內關心醫療資訊科技發展及創新的醫院代表逾500人共襄盛舉，獲得熱烈迴響。

林口長庚紀念醫院今年6月成為全國首家通過HIMSS EMRAM七級電子病歷國際認證最高等級的醫療機構，美國HIMSS Analytics全球副總裁John Daniels和HIMSS大中華區執行總裁劉繼蘭，今天出席研討會頒授HIMSS EMRAM七級認證證書，是全球唯一美國總部親自到院授證的醫療機構，衛生福利部陳時中部長等賓共同見證這歷史一刻。

長庚醫院行政中心潘延健副總執行長指出，為推廣智能醫療服務、促進交流及技術提升，並分享資訊應用與新技術知識暨實務經驗，這次醫療資訊研討會特就HIMSS EMRAM七級電子病歷認證中的多項重點衡量要素，包含「結構化病歷推展」、「BI智能管理模型應用」、「閉環管理資訊系統」以及「臨床決策支援資訊化平台」等導入實例進行交流分享。