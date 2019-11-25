親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台中3嫌光天化日下行搶 藝品商頭部重創喪命

林口長庚獲頒第7級電子病歷證書 國際認證最高等級

2019-11-25 18:13聯合報 記者鄭國樑／即時報導

林口長庚紀念醫院今天舉辦「王創辦人永慶先生逝世11週年紀念－長庚紀念醫院醫療資訊研討會」，緬懷王永慶生前不遺餘力推行醫療資訊化的理念，並就長庚醫院長期致力發展智能醫療服務，運用資訊科技將人力、設備及工作進行整合，建構高質量醫療服務及保障病人安全的資訊運轉平台之經驗與同儕交流分享，吸引國內關心醫療資訊科技發展及創新的醫院代表逾500人共襄盛舉，獲得熱烈迴響。

林口長庚紀念醫院今年6月成為全國首家通過HIMSS EMRAM七級電子病歷國際認證最高等級的醫療機構，美國HIMSS Analytics全球副總裁John Daniels和HIMSS大中華區執行總裁劉繼蘭，今天出席研討會頒授HIMSS EMRAM七級認證證書，是全球唯一美國總部親自到院授證的醫療機構，衛生福利部陳時中部長等賓共同見證這歷史一刻。

長庚醫院行政中心潘延健副總執行長指出，為推廣智能醫療服務、促進交流及技術提升，並分享資訊應用與新技術知識暨實務經驗，這次醫療資訊研討會特就HIMSS EMRAM七級電子病歷認證中的多項重點衡量要素，包含「結構化病歷推展」、「BI智能管理模型應用」、「閉環管理資訊系統」以及「臨床決策支援資訊化平台」等導入實例進行交流分享。

林口長庚紀念醫院期待透過研討會，展現長庚醫院在智慧醫療領域達成高質量醫療服務，同時能在醫療數據治理領域追求更精湛的學識應用，促進台灣醫療資訊科技的發展及創新。

林口長庚醫療資訊研討會分享HIMSS EMRAM七級電子病歷認證中的多項重點衡量...
林口長庚醫療資訊研討會分享HIMSS EMRAM七級電子病歷認證中的多項重點衡量要素。圖／林口長庚紀念醫院提供
分享
HIMSS Analytics全球副總裁John Daniels，和HIMSS大...
HIMSS Analytics全球副總裁John Daniels，和HIMSS大中華區執行總裁劉繼蘭頒證。圖／林口長庚紀念醫院提供
分享

長庚林口電子病歷

相關新聞

國父紀念館整建 升旗台保留、圍牆傾向拆除

2019-11-25 16:09

替何志偉輔選讚聲 賴清德：港人抗爭勇氣值得學習

2019-11-25 18:26

檢舉達人狂檢舉 新北罰單歲入增5千萬

2019-11-25 18:09

關心關廟砲校進度 王定宇說：2024年完工

2019-11-25 16:52

台北放送局變市定古蹟 北投兩座百年公園變文化景觀

2019-11-25 15:50

今年12家獲認證 台南穆斯林友善業者已22家

2019-11-25 15:34

新北吸引日客 主打特色早午餐

2019-11-25 14:54

新北4年要蓋30座停車場 板橋中和等9處年底前啟用

2019-11-25 14:03

淡海輕軌滿周歲！ 幾米主題列車可愛上路

2019-11-25 13:57

中鶯市民活動中心啟用 新北還有5處將完工

2019-11-25 12:41

開幕彩球砸中侯友宜 旁人誤以為噴血

2019-11-25 11:52

新北修法 寄養家庭不受限65歲

2019-11-25 00:37

北市民權東路6段11巷 平日單向管制2.5小時

2019-11-25 00:29

里長大小聲／北市玉泉里 鄭錦泰盼增里民活動空間

2019-11-24 23:54

共享車位推不動 南港、萬華掛蛋

2019-11-24 23:48

里長大小聲／汐止自強里僅10車格 康金龍盼建停車場

2019-11-24 23:44

謝浴沂到校掃落葉 4年風雨無阻 侯友宜頒感謝狀

2019-11-24 23:39

老人受暴增 新北今年逾千件

2019-11-24 23:27

老人家暴案上升 新北今年已1038件

2019-11-24 20:47

體驗數位公民教室 侯友宜：大家一起來

2019-11-24 20:11

立委來讓專業的來？ 中正萬華雙林互批不專業

2019-11-24 18:15

法拉利霸氣停入慈惠宮 信眾頻頻問誰的？

2019-11-24 15:20

2020新北市紀錄片奬徵件起跑 優選作品可獲1萬美金

2019-11-24 15:13

紓解內科交通 新增單向管制道路、明年拓寬洲子街

2019-11-24 13:54
看更多

熱門文章

台南今年跨年不去歸仁了 從12月1日起就有系列活動

2019-11-25 11:24

家扶第一家餐廳開在台灣頭 媽媽白天賣便當晚上顧孩子

2019-11-24 19:38

「返校」光明報就發生在基中 她搶救隱身小巷奏任官舍

2019-11-24 18:47

韓國瑜晚間水上鄉造勢 4百公尺走了15分才上台

2019-11-24 20:34

國門陸橋明天封橋施工恐塞車 桃園市警局：路口派人疏導

2019-11-24 20:34

台中和平山區登山活動開跑 登谷關七雄有獎品

2019-11-25 11:41

屏東前縣長力保下…7年40萬人 阿塱壹古道創上億商機

2019-11-24 23:41

大順、美術館路段擬修改路線 輕軌二階要完工 仍有長路

2019-11-24 23:42

即時短評／韓國瑜、蔡英文嘉義拚場 打的是什麼盤算？

2019-11-24 22:37

蔡英文蔡易餘水上造勢 萬餘人到場支持

2019-11-24 21:51

公園旁就是90公尺深崩塌地 鐵砧山遊客觸目驚心

2019-11-25 13:30

開幕彩球砸中侯友宜 旁人誤以為噴血

2019-11-25 11:52

民眾喜／南投拆舊議會大樓 影城快蓋了

2019-11-25 00:14

政府撒錢補助和開放農業移工 高博士：只是治標不治本

2019-11-25 09:06

故宮南院夜空無人機群飛 圖形變化與博物館輝映驚艷

2019-11-24 22:39

新北4年要蓋30座停車場 板橋中和等9處年底前啟用

2019-11-25 14:03

獨／台南要開闢到小港機場快捷公車路線

2019-11-25 16:07

韓國瑜到嘉義縣為王啟澧站台 請大家下架民進黨

2019-11-24 19:27

新北修法 寄養家庭不受限65歲

2019-11-25 00:37

張善政與花蓮青年對談 質疑國安單位沒掌握共諜案

2019-11-24 21:58

退而不休的傳奇人物 高德錚是農民心裡永遠的好朋友

2019-11-25 11:49

台72線地方殷盼新東大橋交流道 苗縣啟動可行性評估

2019-11-25 17:14

苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案 議員：不要淪為政治話術

2019-11-25 14:23

走過40年 攝影大師邱錫麟展出140件精華作品

2019-11-24 22:09

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 台東縣：托育普及更符需求

2019-11-24 20:35

老人家暴案上升 新北今年已1038件

2019-11-24 20:47

疫苗接種「眼見為憑」 苗栗追出殺嬰及家暴案

2019-11-25 11:24

實務有困難 桃市埤塘光電悄喊卡

2019-11-24 23:49

大地染紅白黃 快來「嘉」賞花

2019-11-24 23:31

立委參選人邀連勝文談減重 分別減25與27公斤

2019-11-24 19:22

母子三屍命案駭人 嘉市：反家暴不當「忍者龜」

2019-11-25 14:56

家扶首家餐廳落腳基隆 便當鎖定上班族

2019-11-24 23:35

新北吸引日客 主打特色早午餐

2019-11-25 14:54

拚嘉義縣海區立委連任 蔡易餘懇請鄉親再給他4年

2019-11-24 18:48

高德錚退休LINE不停 奔波義診農作

2019-11-24 23:59

霧台鄉 拚年底公告生態景觀區

2019-11-24 23:39

蔡英文蔡易餘聯合造勢 陳菊喊出得票超過7成

2019-11-24 19:18

高雄旗山、內門、田寮三區 明午起停水9小時

2019-11-25 13:52

共享車位推不動 南港、萬華掛蛋

2019-11-24 23:48

桃市「另起爐灶」 推全民綠屋頂發電

2019-11-24 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top