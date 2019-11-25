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檢舉達人狂檢舉 新北罰單歲入增5千萬

2019-11-25 18:09聯合報 記者王敏旭／即時報導

新北市議會今下午進行審議市預算案，新北市警局明年交通罰鍰歲入增編5109.8萬元，引來藍綠議員抨擊，警察局長‎陳檡文說，主因是檢舉達人讓全年度檢舉數上升，今年迄今已有79萬多件，另外酒駕等罰緩增加，導致預算上升。

民進黨新北市議員鍾宏仁說，交通罰鍰歲入金額年年往上飆，執行單位可宣導，不一定要去罰，汽機車位不足，政府有責任，應該要找方法解套。

國民黨新北市議員連斐璠說，永和很多店家前面都畫紅線，民眾隨便停一下就被檢舉，警察局還把檢舉達人列出，員警因為有壓力就會出去開單，若是停車位足夠還亂停車，開罰沒有意見，市府應有作為，而不是提高預算數。

陳檡文表示，預算提升主要原因是檢舉數暴增，今年1到10月檢舉案共有79萬多件，比去年同期增加21%，他不會要求各分局去達成預算執行率，會多以勸導、開警示單方式來處理。

陳檡文還舉例，酒駕因處分加重，初犯每件罰金增加1萬元、累犯增加3萬元、拒測增加9萬元，根據過去案件數來計算，預算增加3千3百萬；另還有汽機車未依規定使用方向燈，罰金也從9百增加到1千2百元，也讓歲入增加9百萬元。

新北市警局明年度交通罰鍰及怠金歲入總額達17億餘元，也讓議員建議刪除增編的5千萬元，不過議員還有疑慮要討論，新北市議長蔣根煌最後裁定，此案預算案延後討論。

新北市議會今下午進行審議市預算案，新北市警局明年交通罰鍰歲入增編5109.8萬元...
新北市議會今下午進行審議市預算案，新北市警局明年交通罰鍰歲入增編5109.8萬元，引來藍綠議員抨擊，警察局長‎陳檡文（右）說，主因是檢舉達人讓全年度檢舉數上升。記者王敏旭／攝影
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