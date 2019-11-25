國父紀念館整建 圍牆可能拆、升旗台不變

2019-11-25 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／即時報導



市定古蹟國父紀念館修復及再利用計畫今天於北市文化局文資審議委員會審議通過，先前傳出可能拆除的升旗台確定不會變動，至於拆除國館周邊圍牆、花圃改用兩排綠樹取代等設計雖都通過審查，但文化局也要求國館要再開說明會確認居民沒有意見，否則可能喊卡；國館則回應會持續溝通。

文化部規畫國父紀念館園區整建，其中園區景觀改造，非建物部分將大幅重新規畫設計，包含拆除噴水池花圃改為映池，也是當初建築設計者王大閎的設計；其他還包含拆除圍牆改開放式等設計。

國父紀念館園區整建案先前傳出要拆除升旗台、園區拆除圍牆等開放式設計引起周邊里長反對，有居民也認為將不再是原本的國館；今天文資會議中，景觀設計中的升旗台與周邊圍牆將如何處理備受關注。

館方報告時指出，除了拆圍牆，國館正門前道路將由2條變1條等，改用路邊兩排綠樹取代中間花圃的景觀，多了綠蔭避暑，也能遮蔽後方大巨蛋工程與遠雄辦公大樓，重塑景觀視覺重心，至於映池則可在水面呈現國館建築本體倒影。

文化局副局長田瑋指出，先前有爭議的升旗台已確定不拆，但圍牆曾被都市發展局都審會建議取消，若拆除圍牆的設計，後續都審會、周邊里民都沒有反對意見，就可以拆除，否則文化局後續仍可在施工前要求國館暫停。