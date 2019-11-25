親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台中3嫌光天化日下行搶 藝品商頭部重創喪命

國父紀念館整建 圍牆可能拆、升旗台不變

2019-11-25 17:12聯合報 記者翁浩然／即時報導

市定古蹟國父紀念館修復及再利用計畫今天於北市文化局文資審議委員會審議通過，先前傳出可能拆除的升旗台確定不會變動，至於拆除國館周邊圍牆、花圃改用兩排綠樹取代等設計雖都通過審查，但文化局也要求國館要再開說明會確認居民沒有意見，否則可能喊卡；國館則回應會持續溝通。

文化部規畫國父紀念館園區整建，其中園區景觀改造，非建物部分將大幅重新規畫設計，包含拆除噴水池花圃改為映池，也是當初建築設計者王大閎的設計；其他還包含拆除圍牆改開放式等設計。

國父紀念館園區整建案先前傳出要拆除升旗台、園區拆除圍牆等開放式設計引起周邊里長反對，有居民也認為將不再是原本的國館；今天文資會議中，景觀設計中的升旗台與周邊圍牆將如何處理備受關注。

館方報告時指出，除了拆圍牆，國館正門前道路將由2條變1條等，改用路邊兩排綠樹取代中間花圃的景觀，多了綠蔭避暑，也能遮蔽後方大巨蛋工程與遠雄辦公大樓，重塑景觀視覺重心，至於映池則可在水面呈現國館建築本體倒影。

文化局副局長田瑋指出，先前有爭議的升旗台已確定不拆，但圍牆曾被都市發展局都審會建議取消，若拆除圍牆的設計，後續都審會、周邊里民都沒有反對意見，就可以拆除，否則文化局後續仍可在施工前要求國館暫停。

文資會委員最後決定讓計畫通過審查，但國館修復及再利用計畫因民眾有意見，國館應再辦理一次里民說明會蒐集意見並補充資料給文資會。

市定古蹟國父紀念館修復及再利用計畫今天於北市文化局文資審議委員會審議通過，景觀部...
市定古蹟國父紀念館修復及再利用計畫今天於北市文化局文資審議委員會審議通過，景觀部分，未來將把噴水池改為映池。圖／文化局提供
分享
市定古蹟國父紀念館修復及再利用計畫今天於北市文化局文資審議委員會審議通過，先前傳...
市定古蹟國父紀念館修復及再利用計畫今天於北市文化局文資審議委員會審議通過，先前傳出可能拆除的升旗台確定不會變動。記者翁浩然／攝影
分享

文化局紀念館建築

相關新聞

國父紀念館整建 升旗台保留、圍牆傾向拆除

2019-11-25 16:09

替何志偉輔選讚聲 賴清德：港人抗爭勇氣值得學習

2019-11-25 18:26

檢舉達人狂檢舉 新北罰單歲入增5千萬

2019-11-25 18:09

關心關廟砲校進度 王定宇說：2024年完工

2019-11-25 16:52

台北放送局變市定古蹟 北投兩座百年公園變文化景觀

2019-11-25 15:50

今年12家獲認證 台南穆斯林友善業者已22家

2019-11-25 15:34

新北吸引日客 主打特色早午餐

2019-11-25 14:54

新北4年要蓋30座停車場 板橋中和等9處年底前啟用

2019-11-25 14:03

淡海輕軌滿周歲！ 幾米主題列車可愛上路

2019-11-25 13:57

中鶯市民活動中心啟用 新北還有5處將完工

2019-11-25 12:41

開幕彩球砸中侯友宜 旁人誤以為噴血

2019-11-25 11:52

新北修法 寄養家庭不受限65歲

2019-11-25 00:37

北市民權東路6段11巷 平日單向管制2.5小時

2019-11-25 00:29

里長大小聲／北市玉泉里 鄭錦泰盼增里民活動空間

2019-11-24 23:54

共享車位推不動 南港、萬華掛蛋

2019-11-24 23:48

里長大小聲／汐止自強里僅10車格 康金龍盼建停車場

2019-11-24 23:44

謝浴沂到校掃落葉 4年風雨無阻 侯友宜頒感謝狀

2019-11-24 23:39

老人受暴增 新北今年逾千件

2019-11-24 23:27

老人家暴案上升 新北今年已1038件

2019-11-24 20:47

體驗數位公民教室 侯友宜：大家一起來

2019-11-24 20:11

立委來讓專業的來？ 中正萬華雙林互批不專業

2019-11-24 18:15

法拉利霸氣停入慈惠宮 信眾頻頻問誰的？

2019-11-24 15:20

2020新北市紀錄片奬徵件起跑 優選作品可獲1萬美金

2019-11-24 15:13

紓解內科交通 新增單向管制道路、明年拓寬洲子街

2019-11-24 13:54
看更多

熱門文章

台南今年跨年不去歸仁了 從12月1日起就有系列活動

2019-11-25 11:24

家扶第一家餐廳開在台灣頭 媽媽白天賣便當晚上顧孩子

2019-11-24 19:38

「返校」光明報就發生在基中 她搶救隱身小巷奏任官舍

2019-11-24 18:47

韓國瑜晚間水上鄉造勢 4百公尺走了15分才上台

2019-11-24 20:34

國門陸橋明天封橋施工恐塞車 桃園市警局：路口派人疏導

2019-11-24 20:34

台中和平山區登山活動開跑 登谷關七雄有獎品

2019-11-25 11:41

屏東前縣長力保下…7年40萬人 阿塱壹古道創上億商機

2019-11-24 23:41

大順、美術館路段擬修改路線 輕軌二階要完工 仍有長路

2019-11-24 23:42

即時短評／韓國瑜、蔡英文嘉義拚場 打的是什麼盤算？

2019-11-24 22:37

蔡英文蔡易餘水上造勢 萬餘人到場支持

2019-11-24 21:51

公園旁就是90公尺深崩塌地 鐵砧山遊客觸目驚心

2019-11-25 13:30

開幕彩球砸中侯友宜 旁人誤以為噴血

2019-11-25 11:52

民眾喜／南投拆舊議會大樓 影城快蓋了

2019-11-25 00:14

政府撒錢補助和開放農業移工 高博士：只是治標不治本

2019-11-25 09:06

新北4年要蓋30座停車場 板橋中和等9處年底前啟用

2019-11-25 14:03

故宮南院夜空無人機群飛 圖形變化與博物館輝映驚艷

2019-11-24 22:39

獨／台南要開闢到小港機場快捷公車路線

2019-11-25 16:07

韓國瑜到嘉義縣為王啟澧站台 請大家下架民進黨

2019-11-24 19:27

台72線地方殷盼新東大橋交流道 苗縣啟動可行性評估

2019-11-25 17:14

新北修法 寄養家庭不受限65歲

2019-11-25 00:37

張善政與花蓮青年對談 質疑國安單位沒掌握共諜案

2019-11-24 21:58

退而不休的傳奇人物 高德錚是農民心裡永遠的好朋友

2019-11-25 11:49

苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案 議員：不要淪為政治話術

2019-11-25 14:23

走過40年 攝影大師邱錫麟展出140件精華作品

2019-11-24 22:09

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 台東縣：托育普及更符需求

2019-11-24 20:35

疫苗接種「眼見為憑」 苗栗追出殺嬰及家暴案

2019-11-25 11:24

老人家暴案上升 新北今年已1038件

2019-11-24 20:47

大地染紅白黃 快來「嘉」賞花

2019-11-24 23:31

實務有困難 桃市埤塘光電悄喊卡

2019-11-24 23:49

立委參選人邀連勝文談減重 分別減25與27公斤

2019-11-24 19:22

母子三屍命案駭人 嘉市：反家暴不當「忍者龜」

2019-11-25 14:56

家扶首家餐廳落腳基隆 便當鎖定上班族

2019-11-24 23:35

新北吸引日客 主打特色早午餐

2019-11-25 14:54

拚嘉義縣海區立委連任 蔡易餘懇請鄉親再給他4年

2019-11-24 18:48

高德錚退休LINE不停 奔波義診農作

2019-11-24 23:59

霧台鄉 拚年底公告生態景觀區

2019-11-24 23:39

蔡英文蔡易餘聯合造勢 陳菊喊出得票超過7成

2019-11-24 19:18

高雄旗山、內門、田寮三區 明午起停水9小時

2019-11-25 13:52

共享車位推不動 南港、萬華掛蛋

2019-11-24 23:48

桃市「另起爐灶」 推全民綠屋頂發電

2019-11-24 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top