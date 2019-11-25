關心關廟砲校進度 王定宇說：2024年完工

2019-11-25 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



立法院國防委員會，今天前往關廟砲校場址進行工程期程執行狀況視察。立委王定宇説，在兼顧戰備需求與地方發展下，關廟砲校聯外道路，由原先的2條增加為5條，砲校的整體經費，也由原先的68億，增加至85.88億，砲校遷移關廟，倏關台灣國防戰備，更牽動關廟北側許縣溪流域交通網的建構與經濟發展。現今預算已到位，他會督促國防部與市政府等相關單位，讓關廟砲校如期在2024年完工啓用。

除立委陳曼麗，國防部常務次長徐衍璞，參謀長楊海明，砲訓部少將程詣証，另台南市政府相關單位、關廟區長王素珠，新埔里長張敬仁、新光里長黃瑞池、北勢里長郭水道等人也到場參與。

徐𧗠樸表示，砲校遷址關廟已推動多年，在立院國防委員會的支持下，預算已全數到位，並已順利完成發包，國防部會盯緊進度，讓關廟砲校在2024年如期如實完工，完成遷移。