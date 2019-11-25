台北放送局變市定古蹟 北投兩座百年公園變文化景觀

2019-11-25 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／即時報導



現為台北二二八紀念館的「台北放送局」是台灣廣播的發源地，卻遲未被審核為文化資產，反而是附屬的構件喇叭小亭先於1998年公告為市定古蹟，引起部分文資不滿；不過，北市文化局文化資產審議委員會今天開會，總算確定通過台北放送局為市定古蹟；另外，北投兩座百年公園「北投兒童樂園、北投公園」也確定登錄為文化景觀。

位於中正區的「台北放送局」建於1930年代，為栗山俊一設計，建物融入西班牙瓦、中式馬頭牆，具有近代建築及反映日本殖民主義的背景歷史，為少數中西合併的建築；附屬設施的放送亭為放送局的擴音亭，過去被認為具傳播史價值而公告為市定古蹟。

文化局表示，台北放送局建築本體因過去就取得使用執照作為二二八紀念館使用，因此在維護保存上較無急迫性，可能因此遺漏沒申請為文化資產，因此於3年多前開始準備提報事宜，文資委員去年12月17日也到場現勘，建議指定為古蹟。

文資會今天審查通過台北放送局文資價值，最後通過審議指定為古蹟，台北放送局建築也將維持二二八紀念館使用，但未來修復或再利用將必須依文化資產保存法規定送審。