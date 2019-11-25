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台北放送局變市定古蹟 北投兩座百年公園變文化景觀

2019-11-25 15:50聯合報 記者翁浩然／即時報導

現為台北二二八紀念館的「台北放送局」是台灣廣播的發源地，卻遲未被審核為文化資產，反而是附屬的構件喇叭小亭先於1998年公告為市定古蹟，引起部分文資不滿；不過，北市文化局文化資產審議委員會今天開會，總算確定通過台北放送局為市定古蹟；另外，北投兩座百年公園「北投兒童樂園、北投公園」也確定登錄為文化景觀。

位於中正區的「台北放送局」建於1930年代，為栗山俊一設計，建物融入西班牙瓦、中式馬頭牆，具有近代建築及反映日本殖民主義的背景歷史，為少數中西合併的建築；附屬設施的放送亭為放送局的擴音亭，過去被認為具傳播史價值而公告為市定古蹟。

文化局表示，台北放送局建築本體因過去就取得使用執照作為二二八紀念館使用，因此在維護保存上較無急迫性，可能因此遺漏沒申請為文化資產，因此於3年多前開始準備提報事宜，文資委員去年12月17日也到場現勘，建議指定為古蹟。

文資會今天審查通過台北放送局文資價值，最後通過審議指定為古蹟，台北放送局建築也將維持二二八紀念館使用，但未來修復或再利用將必須依文化資產保存法規定送審。

另外，建於1913年的北投兒童樂園是公共浴場附屬遊園地，後做為兒童樂園使用，北投在地文史團體長年提案，希望北投兒童樂園、北投公園登錄為文化景觀一案，經市府6月上旬在北投區公所舉行公聽會，文資委員認為兩公園地緣關係相近、性質相似，多贊同合併為一處文化景觀後，今天進行文資審議，最後確定通過，登錄為文化景觀。

北投兒童樂園建於1913年，是公共浴場附屬遊園地，後做為兒童樂園之用。圖／北投說...
北投兒童樂園建於1913年，是公共浴場附屬遊園地，後做為兒童樂園之用。圖／北投說書人提供
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現為台北二二八紀念館的「台北放送局」是台灣廣播的發源地，卻遲未被審核為文化資產，...
現為台北二二八紀念館的「台北放送局」是台灣廣播的發源地，卻遲未被審核為文化資產，北市文化局文化資產審議委員會今天開會，總算確定通過台北放送局為市定古蹟。圖／取自台北二二八紀念館網站
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北市文化局文化資產審議委員會今天開會確定通過台北放送局為市定古蹟，北投兩座百年公...
北市文化局文化資產審議委員會今天開會確定通過台北放送局為市定古蹟，北投兩座百年公園「北投兒童樂園、北投公園」則確定登錄為文化景觀。記者翁浩然／攝影
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北投古蹟文化資產

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