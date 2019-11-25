今年12家獲認證 台南穆斯林友善業者已22家

2019-11-25 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



台南市政府經濟發展局今年與台灣伊斯蘭協會合作輔導店家通過清真認證，有6家餐飲、3家伴手禮業者通過認證，加上雲嘉南濱海國家風景區管理處輔導通過2家認證餐廳及1家自行申請通過認證餐廳業者，今年台南共有12家業者取得認證，累計已有22家。

因應中央新南向政策及提升穆斯林遊客友善飲食環境，經發局協台南在地餐飲店家逐步營造穆斯林友善生活飲食環境，吸引更多穆斯林旅客造訪台南。

經發局說，今年度台南市通過友善餐飲認證業者共有媽媽咪亞南洋料理、鹽鄉民宿餐廳、北門嶼輕食風味餐廳、烏司答土耳其居家料理、小新划島茶飲專賣店、光芒果子、陋室茗咖啡館、無事之森商行、茶湯會台南成功店等9家與3家伴手禮業者(南山茶園、桃樂絲菇、田野滴雞精)通過清真商品店家認證。

而通過認證業者，經發局將刊登在經發局台南市商業網穆斯林友善消費資訊平台，讓穆斯林人士及遊客方便上網查詢穆斯林友善餐廳、旅館或提供販售清真認證商品店家資訊，同時認證單位台灣伊斯蘭協會也會登錄在交通部觀光局「接待穆斯林餐廳及旅館」網頁，公告台南市業者資訊，增加穆斯林友善店家曝光度，拓展穆斯林客源。

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