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沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

新北吸引日客 主打特色早午餐

2019-11-25 14:54聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

日本旅遊書るるぶ（RURUBU）最新發行「台灣完全版2020」，鎖定再訪台灣的日本旅客，新北觀旅局今年8月邀請編輯群來訪新北，合作編印新北Trip附錄，並推出「早午餐」攻略，吸引日本客來台灣享受早午餐的特色。

新北觀旅局長張其強說，日本客喜愛九份、平溪外，根據調查發現日本人也追求文化體驗，感受和日本不同的異國風情與生活紋理，台灣一窩蜂行銷夜市美食，新北與日本編輯群討論，改主打日本沒有的「早午餐文化」。

「早午餐」攻略以交通便利的板橋區、三重區、永和區為主，介紹許多在地人氣早午餐特輯，受邀來台的日本編輯說，在日本習慣在家用完早餐才出門，來到新北就能體驗特色早午餐。

日本編輯指出，台灣鹹豆漿、飯糰和燒餅油條等特色早餐別具特色，另外從傳統老店提供中式早餐到文青風十足的早午餐店應有盡有，還可以從早上吃到中午，能感受到新北獨特的生活風格。

新北觀旅局指出，日本旅客出國前有購買旅遊書的習慣，而「台灣完全版2020」介紹台灣特色美食、生活小舖、廟宇、文物，因此雙方合作推出早午餐文化，也有青春山海線、淡蘭古道的旅遊介紹，讓再訪的日本旅客玩法再升級。

觀旅局說，該本旅遊書11月在日本發行超過3萬2千本，打通日本全國各大書店高達4千家店鋪通路，而去年日本來台旅客約190萬人次，相信透過各大書店推薦新北特色體驗，會吸引更多日本旅客來訪新北。

日本旅遊書るるぶ（RURUBU）最新發行「台灣完全版2020」，新北觀旅局今年8...
日本旅遊書るるぶ（RURUBU）最新發行「台灣完全版2020」，新北觀旅局今年8月邀請編輯群來訪新北，合作編印新北Trip附錄，並推出「早午餐」攻略。圖／新北觀旅局提供
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日本旅遊書るるぶ（RURUBU）最新發行「台灣完全版2020」，新北觀旅局今年8...
日本旅遊書るるぶ（RURUBU）最新發行「台灣完全版2020」，新北觀旅局今年8月邀請編輯群來訪新北，合作編印新北Trip附錄，並推出「早午餐」攻略。圖／新北觀旅局提供
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日本旅遊書るるぶ（RURUBU）最新發行「台灣完全版2020」，新北觀旅局今年8...
日本旅遊書るるぶ（RURUBU）最新發行「台灣完全版2020」，新北觀旅局今年8月邀請編輯群來訪新北，合作編印新北Trip附錄，並推出「早午餐」攻略。圖／新北觀旅局提供
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日本旅遊書るるぶ（RURUBU）最新發行「台灣完全版2020」，新北觀旅局今年8月邀請編輯群來訪新北，合作編印新北Trip附錄，並推出「早午餐」攻略。圖／新北觀旅局提供
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