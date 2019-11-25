親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

新北4年要蓋30座停車場 板橋中和等9處年底前啟用

2019-11-25 14:03聯合報 記者張曼蘋／即時報導

新北市爭取前瞻計畫，目前核定22座停車場，預計4年內增加30座立體汽機車停車場。為解決新北停車困難，交通局在年底前將再另增中和環狀線A、B、C區、中和段、汐止區星光段、板橋區合宜路、大漢橋下、五股區新五路二段高架橋下、捷運新北產業園區旁等9處平面停車場陸續啟用，提供88格汽車及1380格機車。

交通局停車管理科長吳政諺表示，針對人口密集區域，加速推動停車場建設，4年內將增30座汽機車停車場，創造1萬256個汽車位及3579個機車位。

交通部統計，新北市機車持有數219萬4062輛，居全國之冠。交通局表示，目前新北市路外停車場機車格有5萬1796格、路邊機車格27萬7206 格，加上建築物附設機車格20萬7514 格，總計有53萬6516格機車格。

吳政諺指出，以永和區為例，永和區機車持有數10萬3912輛，永和區機車停車格位總計3萬4194格，平均3.04輛機車就有1個停車位。

另考量機車族轉乘的停車需求，除前瞻核定22座新建停車場完工後周邊將檢討路邊汽車位改為機車位外，交通局已規畫永和污水處理場用地向中央爭取前瞻計畫補助興建永平立體停車場，倘獲核定可再提供375汽車格位及638個機車格位，以因應萬大中和樹林捷運LG05轉乘及紓緩永和區停車壓力。

吳政諺指出，中和環狀線A、B、C區、中和段、汐止區星光段、板橋區合宜路、大漢橋下、五股區新五路二段高架橋下、捷運新北產業園區旁等9處平面停車場年底前陸續啟用，提供88格汽車及1380格機車；興建中的三重二重公園、蘆洲永康公園及板橋音樂公園等3處地下停車場明年陸續完工。

新北市機車數量居全國之冠，預計4年內將要增30座汽機車停車場。圖／新北市交通局提...
新北市機車數量居全國之冠，預計4年內將要增30座汽機車停車場。圖／新北市交通局提供
分享

相關新聞

新北吸引日客 主打特色早午餐

2019-11-25 14:54

淡海輕軌滿周歲！ 幾米主題列車可愛上路

2019-11-25 13:57

中鶯市民活動中心啟用 新北還有5處將完工

2019-11-25 12:41

開幕彩球砸中侯友宜 旁人誤以為噴血

2019-11-25 11:52

新北修法 寄養家庭不受限65歲

2019-11-25 00:37

北市民權東路6段11巷 平日單向管制2.5小時

2019-11-25 00:29

里長大小聲／北市玉泉里 鄭錦泰盼增里民活動空間

2019-11-24 23:54

共享車位推不動 南港、萬華掛蛋

2019-11-24 23:48

里長大小聲／汐止自強里僅10車格 康金龍盼建停車場

2019-11-24 23:44

謝浴沂到校掃落葉 4年風雨無阻 侯友宜頒感謝狀

2019-11-24 23:39

老人受暴增 新北今年逾千件

2019-11-24 23:27

老人家暴案上升 新北今年已1038件

2019-11-24 20:47

體驗數位公民教室 侯友宜：大家一起來

2019-11-24 20:11

立委來讓專業的來？ 中正萬華雙林互批不專業

2019-11-24 18:15

法拉利霸氣停入慈惠宮 信眾頻頻問誰的？

2019-11-24 15:20

2020新北市紀錄片奬徵件起跑 優選作品可獲1萬美金

2019-11-24 15:13

紓解內科交通 新增單向管制道路、明年拓寬洲子街

2019-11-24 13:54

影／台中大坑1號和6號步道整修半年 完工重新開放

2019-11-24 09:48
看更多

熱門文章

家扶第一家餐廳開在台灣頭 媽媽白天賣便當晚上顧孩子

2019-11-24 19:38

「返校」光明報就發生在基中 她搶救隱身小巷奏任官舍

2019-11-24 18:47

韓國瑜晚間水上鄉造勢 4百公尺走了15分才上台

2019-11-24 20:34

韓國瑜蔡英文晚間尬場 國瑜夜市下午開賣大批韓粉到場

2019-11-24 16:04

台南綠營原來隱藏這張「夫人牌」 下午一鳴驚人

2019-11-24 17:11

國門陸橋明天封橋施工恐塞車 桃園市警局：路口派人疏導

2019-11-24 20:34

屏東前縣長力保下…7年40萬人 阿塱壹古道創上億商機

2019-11-24 23:41

即時短評／韓國瑜、蔡英文嘉義拚場 打的是什麼盤算？

2019-11-24 22:37

韓國東方舞名師台東表演 超強電力台下觀眾差點暴動

2019-11-24 18:16

蔡英文蔡易餘水上造勢 萬餘人到場支持

2019-11-24 21:51

大順、美術館路段擬修改路線 輕軌二階要完工 仍有長路

2019-11-24 23:42

台中和平山區登山活動開跑 登谷關七雄有獎品

2019-11-25 11:41

泰國移工報恩合建「石頭廟」 免費供餐20多年不中斷

2019-11-24 17:13

台南今年跨年不去歸仁了 從12月1日起就有系列活動

2019-11-25 11:24

花蓮支持者盼韓國瑜站台 黃啟嘉競總成立大會宣布延期

2019-11-24 17:27

首度投入年菜市場 新營太子宮要再送3輛gogoro

2019-11-24 17:15

開幕彩球砸中侯友宜 旁人誤以為噴血

2019-11-25 11:52

韓國瑜到嘉義縣為王啟澧站台 請大家下架民進黨

2019-11-24 19:27

政府撒錢補助和開放農業移工 高博士：只是治標不治本

2019-11-25 09:06

故宮南院夜空無人機群飛 圖形變化與博物館輝映驚艷

2019-11-24 22:39

張善政與花蓮青年對談 質疑國安單位沒掌握共諜案

2019-11-24 21:58

黃偉哲到屏東開講 批4年前某個政黨騙了民進黨

2019-11-24 17:27

新北修法 寄養家庭不受限65歲

2019-11-25 00:37

影／朱立倫為輔選謝衣鳳拍唯美MV 推「太太會生氣」系列

2019-11-24 17:41

民眾喜／南投拆舊議會大樓 影城快蓋了

2019-11-25 00:14

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 台東縣：托育普及更符需求

2019-11-24 20:35

許銘春新竹站台 批韓國瑜落跑市長不敢說自己是高雄人

2019-11-24 18:06

走過40年 攝影大師邱錫麟展出140件精華作品

2019-11-24 22:09

立委來讓專業的來？ 中正萬華雙林互批不專業

2019-11-24 18:15

退而不休的傳奇人物 高德錚是農民心裡永遠的好朋友

2019-11-25 11:49

老人家暴案上升 新北今年已1038件

2019-11-24 20:47

立委參選人邀連勝文談減重 分別減25與27公斤

2019-11-24 19:22

公園旁就是90公尺深崩塌地 鐵砧山遊客觸目驚心

2019-11-25 13:30

從導護媽媽做到導護阿嬤 基隆67歲志工隊長：很開心

2019-11-24 17:28

拚嘉義縣海區立委連任 蔡易餘懇請鄉親再給他4年

2019-11-24 18:48

實務有困難 桃市埤塘光電悄喊卡

2019-11-24 23:49

蔡英文蔡易餘聯合造勢 陳菊喊出得票超過7成

2019-11-24 19:18

疫苗接種「眼見為憑」 苗栗追出殺嬰及家暴案

2019-11-25 11:24

大地染紅白黃 快來「嘉」賞花

2019-11-24 23:31

高德錚退休LINE不停 奔波義診農作

2019-11-24 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top