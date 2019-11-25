新北4年要蓋30座停車場 板橋中和等9處年底前啟用

2019-11-25 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



新北市爭取前瞻計畫，目前核定22座停車場，預計4年內增加30座立體汽機車停車場。為解決新北停車困難，交通局在年底前將再另增中和環狀線A、B、C區、中和段、汐止區星光段、板橋區合宜路、大漢橋下、五股區新五路二段高架橋下、捷運新北產業園區旁等9處平面停車場陸續啟用，提供88格汽車及1380格機車。

交通局停車管理科長吳政諺表示，針對人口密集區域，加速推動停車場建設，4年內將增30座汽機車停車場，創造1萬256個汽車位及3579個機車位。

交通部統計，新北市機車持有數219萬4062輛，居全國之冠。交通局表示，目前新北市路外停車場機車格有5萬1796格、路邊機車格27萬7206 格，加上建築物附設機車格20萬7514 格，總計有53萬6516格機車格。

吳政諺指出，以永和區為例，永和區機車持有數10萬3912輛，永和區機車停車格位總計3萬4194格，平均3.04輛機車就有1個停車位。

另考量機車族轉乘的停車需求，除前瞻核定22座新建停車場完工後周邊將檢討路邊汽車位改為機車位外，交通局已規畫永和污水處理場用地向中央爭取前瞻計畫補助興建永平立體停車場，倘獲核定可再提供375汽車格位及638個機車格位，以因應萬大中和樹林捷運LG05轉乘及紓緩永和區停車壓力。