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中鶯市民活動中心啟用 新北還有5處將完工

2019-11-25 12:41聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北鶯歌中鶯市民活動中心今正式啟用，新北市長侯友宜與市議員、里長等人共同剪綵啟用，新北民政局指出，未來還有5處全新的市民活動中心啟用，提供里民更多的活動空間。

中鶯市民活動中心位於鶯歌公有市場3樓，屋頂多年前出現漏水等狀況，導致荒廢14年，新北民政局與鶯歌區公所合作，自2017年起整修，今上午順利開幕，慈祥獅子會也捐贈20台電動代步車給里長，將提供給里內行動不便的長者使用。

侯友宜說，中鶯市民活動中心是70年代竣工的鋼筋混凝土建築，市府針對天花板、防水工程等管線工程基礎更新，也翻新空間及配置完善設施，未來也會結合市場改造，增設電梯以及公共托育、托老中心。

民政局長柯慶忠說，總面積225坪的中鶯市民活動中心，是鶯歌地區單層樓地板面積最大的活動中心，內部還有挑高設計，寬敞無壓迫感，並且增設大型電子看板、影音設備、集會研習空間，及配置無障礙廁所。

柯慶忠指出，活動中心內可辦理老人共餐，也能提供銀髮俱樂部與社區關懷據點使用，活動中心啟用後可嘉惠中鶯、東鶯、西鶯、南鶯、北鶯及建國里等約2萬3千名里民。

民政局指出，活動中心貼近鄰里，讓在地生活更多元，未來還會有三重公37、土城明德、土城清水、汐止自強、汐止新昌共5處里民活動中心啟用。

新北鶯歌中鶯市民活動中心今正式啟用，新北市長侯友宜與市議員、里長等人共同剪綵啟用...
新北鶯歌中鶯市民活動中心今正式啟用，新北市長侯友宜與市議員、里長等人共同剪綵啟用，新北民政局指出，未來還有5處全新的市民活動中心啟用，提供里民更多的活動空間。記者王敏旭／攝影
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