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老人家暴案上升 新北今年已1038件

2019-11-24 20:47聯合報 記者王敏旭／即時報導

新北家防中心指出，新北迄今已受理老人保護通報1038件，比去年同期增加16.11%，去年度又比前一年度增加8.84%，顯示老人受暴有逐年增加的趨勢，家防中心主任許芝綺說，多數受虐老人容易礙於親情，以及家醜不外揚的傳統觀念，較難主動求助。

新北家防中心與中華民國紳士協會，今舉辦成果展把真實故事以行動劇演出，兒子好賭、酗酒因此欠債遭追討，兒子竟然返家搶走父親的地契和存摺準備變賣，幸好有熱心雞婆的鄰居或民眾通報，才阻止虐待父親的悲劇發生

新北副市長謝政達說，新北老年人口比例已超過14％，正式進入高齡社會，家防中心除了推動性別暴力防治時，也重視老人受暴議題，感謝紳士協會深入新北各區進行宣導。

許芝綺說，據統計老人受暴通報比例有逐年增加的趨勢，且多半因為親情及家醜不外揚觀念，難主動求救，大部分因為受傷或透過親友、鄰里協助通報，家防官和社工才有機會介入協助，以提供法律和其他安全保護。

俗話說「家有一老，如有一寶」，新北社會局說，實際上社會常發生虐待老人事件，呼籲各界重視老人受暴議題，也關心家庭與社區的老寶貝。

新北社會局指出，新北家防中心結合中華民國紳士協會，今年6月起深入29區宣導「關懷家中寶、社區零虐老」，今天的成果發表，各區以不同行動劇進行PK大賽，最後由鶯歌、樹林和新店分居1、2、3名，三重和泰山同列佳作。

新北家防中心與中華民國紳士協會，今舉辦成果展把真實故事以行動劇演出。圖／新北社會...
新北家防中心與中華民國紳士協會，今舉辦成果展把真實故事以行動劇演出。圖／新北社會局提供
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新北家防中心結合中華民國紳士協會，今年6月起深入29區宣導「關懷家中寶、社區零虐...
新北家防中心結合中華民國紳士協會，今年6月起深入29區宣導「關懷家中寶、社區零虐老」，今天的成果發表，各區以不同行動劇進行PK大賽。圖／新北社會局提供
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新北中華民國老年人口

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