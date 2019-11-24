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新北：老人受暴逐年增加 今年受理已逾千案

2019-11-24 20:16中央社 新北24日電

新北市政府社會局今天表示，俗話說：「家有一老，如有一寶！」但實際上社會常發生虐待老人事件，根據統計，老人受暴逐年增加，今年迄今已受理老人保護通報1038件。

社會局指出，根據新北市家庭暴力暨性侵害防治中心統計，去年度老人受暴案件較前一年度增加8.84%，今年迄今已受理老人保護通報1038件，又較去年同期增加16.11%，其中男性占35%，女性占65%，顯示老人受暴有逐年增加的趨勢。

社會局表示，為防治虐老案件發生，家防中心與中華民國紳士協會共同推動「關懷家中寶，社區零虐老」的宣導活動，今天在市府舉行成果發表。

新北市副市長謝政達對紳士協會協助宣導的努力表示感謝，他說，新北市老年人口比例已超過14%，進入高齡社會，新北家防中心在推動性別暴力防治時，也同時重視老人受暴的議題。

新北市家防中心主任許芝綺表示，依據中心統計，老人受暴通報比例有逐年增加的趨勢，從實務工作中發現，受虐老人容易礙於親情，以及家醜不外揚的傳統觀念，較難主動求助。

她表示，老人受虐多半是受傷或透過親友鄰里協助通報，家防官和社工才有機會介入協助，以提供法律和其他安全保護。因此，她呼籲社會各界重視老人受暴議題，共同關心家庭和社區的老寶貝。

老年人口

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