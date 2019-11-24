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衛武營藝文中心2020年節目早鳥票 12月1日啟售

2019-11-24 18:48聯合報 記者蔡容喬／即時報導

衛武營國家藝術文化中心今搶先公布2020年上半年演出資訊，共推出40檔以上主辦節目，包括國際級製作布瑞頓《戰爭安魂曲》、韓國原創音樂劇《與神同行》等，另有當代音樂平台及多檔音樂、戲劇、舞蹈、家庭親子、衛武營小時光與新春系列，12月1日到8日衛武營會員搶先開賣，享早鳥75折；並於8日至22日全面啟售早鳥優惠。

衛武營藝文中心開幕營運滿周年，過去一年帶來歌劇《杜蘭朵》及《魔笛》、歌仔戲《龍城爭霸》及《月夜情愁》等多達217檔，322場精彩演出。為滿足喜愛不同演出類型的觀眾，最近推出2020年上半年節目啟售優惠，更多節目資訊即日起可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營與英國國家歌劇院共製的《戰爭安魂曲》，由英國作曲家布瑞頓所寫，為跨國打造撼動靈魂深處的反戰經典，亞洲首演將於明年228紀念日在衛武營登場。

明年5月另一場備受矚目的韓國原創音樂劇《與神同行》，「第一部陰曹地府篇」與「第二部陽間篇」兩檔節目改編自知名漫畫，由歌唱實力堅強的演員群，充滿劇場感的音樂與舞蹈，以及大手筆打造舞台效果，創造出令觀眾感動不已的亞洲百老匯。

此外，明年1月的跨年與農曆春節假期，衛武營精心安排多檔應景演出。率先迎接2020年的《維也納愛樂新年音樂會-全球衛星直播》，在衛武營連續舉辦12年，明年更由衛武營獨家轉播，1月1日晚間6點由拉脫維亞籍的安德里斯．尼爾森擔任新年音樂會的指揮，在衛武營戶外劇場與大家一起歡度2020的到來。

春節來走春的民眾，一定要來欣賞充滿濃厚過年氣氛的新春系列，國寶級布袋戲大師陳錫煌，帶來三齣經典戲碼《老鼠娶親》、《巧遇姻緣》、《七俠五義-陷空島》。由京劇青年組成的栢優座，以傳統戲曲來闡述現代題材的《大年初一前晚的那頓飯》，看完演出後的觀眾會對「過年團圓」有更深刻的感受。

此外，衛武營明年也規畫多場適合親子共賞的家庭系列，包括立陶宛丹斯瑪舞蹈劇場的《拼拼樂》、《草地尋寶趣》，為寶寶量身設計舞作，親子可輕鬆體驗現代舞的美好。台灣國樂團的《節氣二四》、巴黎市立劇院的《庫索莫與他的長冠八哥》在充滿奇幻、童話色彩的表演中，加入氣候變遷、難民、人權等適合親子共同討論對話的議題。

圓劇團打造的臺味馬戲新樂團《狂想 · 洪通》在衛武營全球首演，以素人畫家洪通的畫作為靈感，集結了高空特技、童趣物件、電音、戲曲等元素，節慶般的遊戲世界，非常適合全家大小一起欣賞。

衛武營與英國國家歌劇院共製的《戰爭安魂曲》，由英國作曲家布瑞頓所寫，亞洲首演將於...
衛武營與英國國家歌劇院共製的《戰爭安魂曲》，由英國作曲家布瑞頓所寫，亞洲首演將於明年228紀念日在衛武營登場。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
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迎接2020年的《維也納愛樂新年音樂會-全球衛星直播》，將由衛武營獨家轉播，在衛...
迎接2020年的《維也納愛樂新年音樂會-全球衛星直播》，將由衛武營獨家轉播，在衛武營戶外劇場迎接新年到來。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
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韓國原創音樂劇《與神同行》改編自知名漫畫，創造出令觀眾感動不已的亞洲百老匯。圖／...
韓國原創音樂劇《與神同行》改編自知名漫畫，創造出令觀眾感動不已的亞洲百老匯。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
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