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體驗數位公民教室 侯友宜：大家一起來

2019-11-24 20:11台灣醒報 記者張元融╱台北報導

新北市長侯友宜至板橋站前廣場，體驗臉書「數位公民行動教室」的闖關活動。（phot...
新北市長侯友宜至板橋站前廣場，體驗臉書「數位公民行動教室」的闖關活動。（photo by張元融／台灣醒報）
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為提升台灣民眾的數位素養，Facebook於24日將近日亮相的「數位公民行動教室」卡車開往新北市板橋站前廣場與民眾互動，期盼數位素養的知識融入小遊戲中。新北市長侯友宜中午出席時表示，這是很有意義的課程，Facebook帶著做，市府也要一起來，讓每個人能養成正確良好的習慣。

臉書：提升數位素養

Facebook台灣及香港總經理余怡慧表示，8月將「數位公民培育計畫」帶進台灣後，已培育超過5000位的數位公民。如今，為提升全台數位素養，Facebook再打造出「數位公民行動教室」，將線上課程實體化，讓民眾在輕鬆的過程中學習數位素養的知識，未來會持續與政府單位及更多在地夥伴合作，共同為提升數位素養努力。

Facebook表示，此次的「數位公民行動教室」旨在讓民眾學習如何在數位世界保護自我安全，與人正向互動，分辨訊息真假並培養數位思辨能力。並期盼，能與台灣民眾一起捍衛選舉公正。

侯：加強反網路霸凌

該計畫以簡單的互動遊戲，教導民眾如何成為「精明的數位公民」，有效分辨不實報導的訣竅：包括對標題持懷疑態度，防範吸引眼球的誇張字眼；留意網址；調查文章中的新聞來源（Source）是否為公認大媒體，而非奇怪的「內容農場」網站；檢查日期；查核證據及參考其他報導等。

參觀完Facebook數位公民行動教室後，侯友宜也提到，反對網路霸凌符合國際趨勢，今年特別請教育局宣導網路霸凌，作為未來教育主要方向。反對網路霸凌要從小教育、站在同理心，雖然網路看不到對方，但要學著尊重對方、了解對方。

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網路霸凌素養

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