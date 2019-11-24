立委來讓專業的來？ 中正萬華雙林互批不專業

2019-11-24 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／即時報導



民進黨北市議員吳沛憶與無黨籍中正萬華立委林昶佐今天在艋舺祖師廟舉辦蔡英文總統後援會成立大會；針對國民黨立委參選人林郁方近來主打「外交，讓專業的來吧」，林昶佐致詞時批評林郁方不專業還阻擋台美軍購；林郁方則回應，林昶佐可以說看看他在哪一次哪個軍購案有阻擋不給通過的。

今天成立大會聚集不少人在艋舺祖師廟埕，除吳沛憶，內政部長徐國勇、蔡英文台北市競選總部主委黃承國、民進黨文山與南中正區域立委參選人阮昭雄、民進黨北市議員王世堅、社民黨北市議員苗博雅及地方里長等人也都到場力挺林昶佐。

林昶佐致詞表示，最近林郁方主打讓專業的來，什麼叫專業？真正為台灣拚外交、國防才是專業，他認為這分心比較重要；但2000年到2008年期間，美國有很多好的武器要以好價格賣給我們時，是什麼人在阻擋？就林郁方啊，這有夠專業耶。

林昶佐說，面對中國大陸，若有好的武器，能快點談到好價錢就趕快答應了，而林郁方很專業說台灣不用武器，是要讓中共盡量對我們恐嚇...這叫專業？現在最好的戰車、戰機要進來台灣了，則是他在立法院國防外交委員會，到底誰較專業？他也擔任台美國會聯誼會副會長，開會來突破台美軍購的種種困難。

對此，林郁方則回擊，在美國於小布希任內時期，我國原本要買神盾艦，是美國後來改變心意要我國買紀德艦；很多台美軍購案，我國都有提出必要的需求，但往往改變心意或不願賣的是美國，但為了國防，他在國防委員會時都沒阻擋過預算。