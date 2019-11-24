法拉利霸氣停入慈惠宮 信眾頻頻問誰的？

2019-11-24 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



親民黨副總統參選人余湘今由發言人于美人陪同下前往板橋慈惠宮參拜，現場有許多信眾前往參拜，不過余湘、于美人受訪地點旁，停放一輛價值千萬的法拉利跑車，更吸引所有人的目光，還有信眾拍照說「帥呆了」。

板橋慈惠宮位於府中路上香火鼎盛，且鴻海創辦人郭台銘小時候曾住在此廟，更讓慈惠宮在全國更具知名度，也是不少政治人物必前往參拜的廟宇。