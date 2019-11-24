親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

香港區選不到半日 破150萬人投票超越上屆

影／遭自強號撞擊險喪命 女駕駛淚訴：被汙指擅闖心更痛

法拉利霸氣停入慈惠宮 信眾頻頻問誰的？

2019-11-24 15:20聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

親民黨副總統參選人余湘今由發言人于美人陪同下前往板橋慈惠宮參拜，現場有許多信眾前往參拜，不過余湘、于美人受訪地點旁，停放一輛價值千萬的法拉利跑車，更吸引所有人的目光，還有信眾拍照說「帥呆了」。

板橋慈惠宮位於府中路上香火鼎盛，且鴻海創辦人郭台銘小時候曾住在此廟，更讓慈惠宮在全國更具知名度，也是不少政治人物必前往參拜的廟宇。

余湘今下午前往慈惠宮參拜時，廟內停放一輛價值千萬的法拉利跑車，不少信眾參拜完，更是拿起手機到法拉利前拍攝，還有人問說「這輛車是誰的」，實在太帥了，廟方人員則透露，車輛為廟內的成員所有。

親民黨副總統參選人余湘今由發言人于美人陪同下前往板橋慈惠宮參拜，廟內停放一台價值...
親民黨副總統參選人余湘今由發言人于美人陪同下前往板橋慈惠宮參拜，廟內停放一台價值千萬的法拉利跑車，信眾拍照說「帥呆了」。記者王敏旭／攝影
分享
親民黨副總統參選人余湘今由發言人于美人陪同下前往板橋慈惠宮參拜，廟內停放一台價值...
親民黨副總統參選人余湘今由發言人于美人陪同下前往板橋慈惠宮參拜，廟內停放一台價值千萬的法拉利跑車，信眾拍照說「帥呆了」。記者王敏旭／攝影
分享
親民黨副總統參選人余湘今由發言人于美人陪同下前往板橋慈惠宮參拜，廟內停放一台價值...
親民黨副總統參選人余湘今由發言人于美人陪同下前往板橋慈惠宮參拜，廟內停放一台價值千萬的法拉利跑車，信眾拍照說「帥呆了」。記者王敏旭／攝影
分享

余湘親民黨2020選舉于美人郭台銘

相關新聞

2020新北市紀錄片奬徵件起跑 優選作品可獲1萬美金

2019-11-24 15:13

紓解內科交通 新增單向管制道路、明年拓寬洲子街

2019-11-24 13:54

影／台中大坑1號和6號步道整修半年 完工重新開放

2019-11-24 09:48

北市65公有停車場 部分月票上網抽籤

2019-11-24 00:33

美食新天地／板橋雙龍炒飯 鼎泰豐級CP值高

2019-11-24 00:14

美國學校學生 圖書館伴讀英文繪本

2019-11-24 00:11

新北志工、家庭照顧者 園遊會Fun假

2019-11-24 00:08

北市路口車輛撞行人 傷亡恐創5年新高

2019-11-23 23:54

Costco黑色購物節起跑 北投警祭3交管力抓違停

2019-11-23 17:56

新北耶誕跳蛋市場義賣 侯友宜耶誕小象拍出3萬8千元

2019-11-23 17:54

影／吳怡農表演徒手擊破戰技 桌榮泰驚呼勢如破竹

2019-11-23 17:12

北市明年3月起停用無防偽標垃圾袋 違者最高罰6000元

2019-11-23 14:01

台北就服處年前徵才 上百職缺薪資上看5萬6

2019-11-23 13:04
看更多

熱門文章

竹市東大路將大改造 減車道寬退縮行穿線保障行人安全

2019-11-23 17:48

鄭文燦任內首調 桃園市計程車新費率12月20日上路

2019-11-23 20:05

苗栗縣8成都是山坡地 她們穿梭山區推展水土保持

2019-11-23 19:59

大陸瘋打疫苗 台診所嗅商機進駐金門

2019-11-23 17:04

Costco黑色購物節起跑 北投警祭3交管力抓違停

2019-11-23 17:56

台南市府約聘僱及臨時人員統一招考 22人錄取

2019-11-23 20:06

要當眷村人要快！ 屏東勝利星村又有17幢開放進駐

2019-11-24 14:10

小花蔓澤蘭收購差一截 野外遍地開花恐成災

2019-11-24 07:54

影／韓國瑜遲到一小時 在中州沒與吳敦義大進場

2019-11-23 20:41

國門陸橋施工 25日起封橋改道恐陷大塞車

2019-11-24 12:08

影／台中大坑1號和6號步道整修半年 完工重新開放

2019-11-24 09:48

南投東埔溫泉浴衣火把踩街 熱情森巴舞讓遊客嗨翻

2019-11-24 08:21

影／吳怡農表演徒手擊破戰技 桌榮泰驚呼勢如破竹

2019-11-23 17:12

影／海豚、神轎 西濱白沙屯「媽祖意象公園」近完工

2019-11-23 19:36

法拉利霸氣停入慈惠宮 信眾頻頻問誰的？

2019-11-24 15:20

林智堅直播獻唱紅豆 呼籲大家用唱歌挺林夕、撐香港

2019-11-23 17:20

影／蔡英文宜蘭造勢場 主持人陳亭妃：破2萬人

2019-11-23 20:43

翁章梁首度抨擊在野參選人 林國慶：政見在選舉公報上

2019-11-23 19:55

影／小英全台只陪他登記今再加持 讚少年囝仔蔡適應不簡單

2019-11-23 17:50

嘉義市花海節百花提早綻放 現在賞花美極了

2019-11-24 11:46

列管珍貴樹木不敵褐根病 南一中師生不捨

2019-11-23 19:48

賴清德勸退 陳志成展大氣度到蔡適應總部成立大會力挺

2019-11-23 20:43

洪秀柱訪基層 質疑台南民進黨長期壟斷阻礙發展

2019-11-23 20:08

影／苗栗工務處組12金釵婦好女力 道路巡檢修補 難不倒她們

2019-11-23 19:29

烏日古蹟「聚奎居」 豪宅洋樓重現

2019-11-23 22:47

王齡嬌開火批邱議瑩「鴨蛋立委」 邱提政績不理口水

2019-11-23 17:26

宜蘭清水地熱公園今開園 總量管制千人

2019-11-23 23:42

韓國瑜蔡英文晚間尬場 國瑜夜市下午開賣大批韓粉到場

2019-11-24 16:04

時力議員檢視韓國瑜觀光政績 煙火式多過在地特色

2019-11-23 23:16

日本盛岡山車4度訪花遊行 全程人力拉動吸引民眾爭睹

2019-11-23 21:19

混搭美食更有味 鹽水農會推「甘溫雞」健康食

2019-11-24 12:40

太陽光電爭議多台南議員要訂自治條例 市府：審慎審查

2019-11-23 20:05

柯文哲高雄瑞豐夜市輔選行恐槓台灣基進 警力加倍戒護

2019-11-23 21:22

北市路口車輛撞行人 傷亡恐創5年新高

2019-11-23 23:54

雲林巾彩耕地藝術節開幕 毛巾與耕地擦出藝術火花

2019-11-23 16:51

未兩段式左轉 桃9個月抓5萬件

2019-11-23 23:57

100公里跋涉 武陵高中自行車隊尋瀕絕「桃園草」

2019-11-23 23:59

禿燕台中合體 同台聯手為江啟臣助選

2019-11-23 17:08

桃園國門陸橋明起封閉整修 上下南崁交流道改道

2019-11-24 12:02

影／過年早創世募款不到二成 洪慈庸當愛心大使幫募款

2019-11-24 12:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top