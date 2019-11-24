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2020新北市紀錄片奬徵件起跑 優選作品可獲1萬美金

2019-11-24 15:13聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

「2020新北市紀錄片獎」昨日在和平青鳥舉辦徵件起跑記者會，不限地域，不限題材，版權回歸導演，是台灣提供紀錄片工作者最友善、開放自由的紀錄片徵件平台，參賽入選導演，未來更有機會讓作品至海外國際影展交流、放映，總獎金高達420萬元，參加比賽且通過公開提案的優選作品，就有會獲得拍攝獎金，依照得獎名次還可再獲得獎金。

新聞局長蔣志薇表示，新北市是台灣紀錄片的搖籃，提供紀錄片工作者友善、開放的平台，許多曾獲得新北市紀錄片獎優選肯定的影片，在短片的階段拿到拍攝資金，經過導演持續地記錄，將影片發展成長片，甚至上院線放映。

蔣志薇說，新北市今年也積極接觸許多國際影展，到過波士頓、泰國等地放映，帶者今年12部優選作品至法國坎城影視節參展，目前陸續接獲新加坡、法國巴黎等影展的邀約，明年是新北市紀錄片獎第10年，除了繼續協助影片拍攝外，將規劃透過工作坊、行銷獎助、國際論壇等，陪紀錄片工作者走更長遠的路。

國家電影中心王君琦執行長說，新北市是推廣台灣紀錄片到海外的重要夥伴，今年在泰國台灣紀錄片影展中，新北市及國影中心都提供影片放映並派代表出席，共同推廣台灣紀錄片，與當地影視工作者及觀眾進行交流，讓他們對台灣紀錄片的創作能量留下深刻印象。另外，國家電影中心預計在110年進駐新北市新莊副都心，相信未來能有更多合作機會，一起為台灣影視產業努力。

政治大學傳播學院碩士生，《游移之身》導演蔡佳璇說，新北市不僅提供1萬美元獎金，讓她在這個平台上，認識到專業資深的監製，協助釐清作品的脈絡，獲得這個獎對剛接觸紀錄片的新人來說，是一個很重要的肯定，可以透過影片，傳達值得關心的社會議題，有繼續在紀錄片領域發展的動力。

「2020新北市紀錄片獎」徵件自即日起至明年2月27日止，參賽者需準備提案企劃書、3分鐘以內企劃案影片片花及3分鐘以內導演影像作品精華等，通過公開提案的優選作品，每部將可獲一萬美元拍攝獎金；決審前3名，依名次各可再獲得新臺幣10萬元、8萬元及6萬元獎金。詳細徵件辦法，請上新北市紀錄片系列活動官方部落格或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

國家電影中心王君琦執行長、新北市新聞局蔣志薇局長、《游移之身》蔡佳璇導演（由右至...
國家電影中心王君琦執行長、新北市新聞局蔣志薇局長、《游移之身》蔡佳璇導演（由右至左），共同宣布2020新北市紀錄片奬徵件起跑。圖／新北市新聞局提供
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