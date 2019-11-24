影／台中大坑1號和6號步道整修半年 完工重新開放

2019-11-24 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



台中大坑1號步道去年受豪雨災害影響，造成邊坡大規模崩塌及部分路段毀損，6號步道有設施老舊與基礎土石流失情形，除建設新設施外，中市府也對舊有設施之維護編列預算整修，今年4月底開工至今今半年多，1號和6號步道目前已完工，重新開放。

大坑1號和6號步道損壞較嚴重路段整建完成，大幅提升步道整體安全性及行走舒適度，山友及遊客說：「久違的1號步道更舒適安全了」，很多人迫不及待去登山健行。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，這次整修完工的1號及6號步道分屬大坑風景區內東、西兩側登山步道群，東側的大坑1號步道為頭嵙山最北方的登山步道，海拔高度介於395至700公尺之間，因位處於森林區，途中蜿蜒小徑穿越河谷，樹木茂盛且生物資源豐富；西側的大坑6號步道則為西平山系內步道之一，因較靠近市區，山徑安全性高，且可連通7至10號步道，是適合親子偕行的親山遊憩路線。

這二條步道整修重點為復原步道路徑、加強邊坡保護及提升步道行走安全性，除將原受災損壞步道以相思木棧道型式改道、既有岩板路面以碎石填縫並加鋪漿砌卵石止滑、增設透水原木格框階梯及整建休憩座椅及增設雙索欄杆外，也在邊坡較不穩定處打設微型樁、土釘及木樁駁坎與掛網護坡等保護工程，大幅提升行走安全性，兩步道於整修竣工後行走舒適度及安全性已大幅提升。