親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

幻滅是成長開始？冰雪奇緣2面臨比票房更大危機

反送中影響 香港區議會選舉投票率大幅提高

影／台中大坑1號和6號步道整修半年 完工重新開放

2019-11-24 09:48聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中大坑1號步道去年受豪雨災害影響，造成邊坡大規模崩塌及部分路段毀損，6號步道有設施老舊與基礎土石流失情形，除建設新設施外，中市府也對舊有設施之維護編列預算整修，今年4月底開工至今今半年多，1號和6號步道目前已完工，重新開放。

大坑1號和6號步道損壞較嚴重路段整建完成，大幅提升步道整體安全性及行走舒適度，山友及遊客說：「久違的1號步道更舒適安全了」，很多人迫不及待去登山健行。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，這次整修完工的1號及6號步道分屬大坑風景區內東、西兩側登山步道群，東側的大坑1號步道為頭嵙山最北方的登山步道，海拔高度介於395至700公尺之間，因位處於森林區，途中蜿蜒小徑穿越河谷，樹木茂盛且生物資源豐富；西側的大坑6號步道則為西平山系內步道之一，因較靠近市區，山徑安全性高，且可連通7至10號步道，是適合親子偕行的親山遊憩路線。

這二條步道整修重點為復原步道路徑、加強邊坡保護及提升步道行走安全性，除將原受災損壞步道以相思木棧道型式改道、既有岩板路面以碎石填縫並加鋪漿砌卵石止滑、增設透水原木格框階梯及整建休憩座椅及增設雙索欄杆外，也在邊坡較不穩定處打設微型樁、土釘及木樁駁坎與掛網護坡等保護工程，大幅提升行走安全性，兩步道於整修竣工後行走舒適度及安全性已大幅提升。

大坑步道持續辦理步道維護整修工作，採分段封閉方式施工，同一登山步道群以不同時封閉超過兩條為原則，降低影響民眾登山不便時間，目前還有有2、3及10號步道整修中，現場危險路段也圍設安全警示帶，觀旅局提醒遊客注意勿擅闖。

台中市大坑一號和六號步道經整修，現在已重新開放。圖／台中市觀旅局提供
台中市大坑一號和六號步道經整修，現在已重新開放。圖／台中市觀旅局提供
分享
台中市大坑一號和六號步道經整修，現在已重新開放。圖／台中市觀旅局提供
台中市大坑一號和六號步道經整修，現在已重新開放。圖／台中市觀旅局提供
分享

相關新聞

北市65公有停車場 部分月票上網抽籤

2019-11-24 00:33

美食新天地／板橋雙龍炒飯 鼎泰豐級CP值高

2019-11-24 00:14

美國學校學生 圖書館伴讀英文繪本

2019-11-24 00:11

新北志工、家庭照顧者 園遊會Fun假

2019-11-24 00:08

北市路口車輛撞行人 傷亡恐創5年新高

2019-11-23 23:54

Costco黑色購物節起跑 北投警祭3交管力抓違停

2019-11-23 17:56

新北耶誕跳蛋市場義賣 侯友宜耶誕小象拍出3萬8千元

2019-11-23 17:54

影／吳怡農表演徒手擊破戰技 桌榮泰驚呼勢如破竹

2019-11-23 17:12

北市明年3月起停用無防偽標垃圾袋 違者最高罰6000元

2019-11-23 14:01

台北就服處年前徵才 上百職缺薪資上看5萬6

2019-11-23 13:04

影／到龜吼大啖萬里蟹 別錯過維納斯海岸海天奇岩

2019-11-23 09:55

搶商機！台南佳里購物節30日封街兩天 120攤商進駐

2019-11-23 08:55
看更多

熱門文章

「只想要一條厚棉被」孩子小小心願讓人心疼

2019-11-23 14:45

志玲姐姐觀光效應超驚人 台南花園夜市一晚收入數百萬

2019-11-23 12:23

影／整修國門補助651萬 基隆首件都更拉皮9年終定案

2019-11-23 11:41

竹市東大路將大改造 減車道寬退縮行穿線保障行人安全

2019-11-23 17:48

高雄駁二動漫祭登場 Coser比拚動漫旋風襲捲南台灣

2019-11-23 12:05

北市明年3月起停用無防偽標垃圾袋 違者最高罰6000元

2019-11-23 14:01

苗栗縣8成都是山坡地 她們穿梭山區推展水土保持

2019-11-23 19:59

掏空路基修好了 大家都在等的宜蘭清水地熱明重新開園

2019-11-23 14:13

大陸瘋打疫苗 台診所嗅商機進駐金門

2019-11-23 17:04

蘆竹市民看過來！ 好市多「黑色購物節」交通有管制

2019-11-23 15:10

新竹城市美感8堂課25日報名 參加有河馬文具等好禮

2019-11-23 13:40

台南市府約聘僱及臨時人員統一招考 22人錄取

2019-11-23 20:06

影／韓國瑜遲到一小時 在中州沒與吳敦義大進場

2019-11-23 20:41

小花蔓澤蘭收購差一截 野外遍地開花恐成災

2019-11-24 07:54

Costco黑色購物節起跑 北投警祭3交管力抓違停

2019-11-23 17:56

桃警年抓兩段式左轉逾5萬件 挨轟「把機車族當提款機」

2019-11-23 14:44

影／吳怡農表演徒手擊破戰技 桌榮泰驚呼勢如破竹

2019-11-23 17:12

鄭文燦任內首調 桃園市計程車新費率12月20日上路

2019-11-23 20:05

桃園仙草花節來了 5公頃紫色花海再現「台版普羅旺斯」

2019-11-23 13:32

林智堅直播獻唱紅豆 呼籲大家用唱歌挺林夕、撐香港

2019-11-23 17:20

影／小英全台只陪他登記今再加持 讚少年囝仔蔡適應不簡單

2019-11-23 17:50

蔡英文韓國瑜明晚尬場 5公里外故宮南院空拍競賽照常飛

2019-11-23 11:44

影／海豚、神轎 西濱白沙屯「媽祖意象公園」近完工

2019-11-23 19:36

現身挺侄子蘇震清戰屏南 蘇嘉全：總部成立小英會來

2019-11-23 16:38

影／蔡英文宜蘭造勢場 主持人陳亭妃：破2萬人

2019-11-23 20:43

翁章梁首度抨擊在野參選人 林國慶：政見在選舉公報上

2019-11-23 19:55

列管珍貴樹木不敵褐根病 南一中師生不捨

2019-11-23 19:48

韓國瑜蔡英文明晚水上尬場 鐵路高架化成攻防議題

2019-11-23 16:39

南投東埔溫泉浴衣火把踩街 熱情森巴舞讓遊客嗨翻

2019-11-24 08:21

影／苗栗工務處組12金釵婦好女力 道路巡檢修補 難不倒她們

2019-11-23 19:29

東海岸旗魚、臍橙產季 歡迎來成功鎮品嘗

2019-11-23 13:45

洪秀柱訪基層 質疑台南民進黨長期壟斷阻礙發展

2019-11-23 20:08

賴清德勸退 陳志成展大氣度到蔡適應總部成立大會力挺

2019-11-23 20:43

相思木燒4天3夜 金山柴窯1400度燒出迷人印記

2019-11-23 13:28

72歲王奶奶認養家扶兒35年不間斷 曝長期沒回信原因

2019-11-23 13:21

太陽光電爭議多台南議員要訂自治條例 市府：審慎審查

2019-11-23 20:05

柯文哲高雄瑞豐夜市輔選行恐槓台灣基進 警力加倍戒護

2019-11-23 21:22

日本盛岡山車4度訪花遊行 全程人力拉動吸引民眾爭睹

2019-11-23 21:19

時力議員檢視韓國瑜觀光政績 煙火式多過在地特色

2019-11-23 23:16

雲林花生大戰...張麗善告毀謗 蘇治芬要她先道歉

2019-11-23 13:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top