年齡不設限 舞動彩色人生

2019-11-23 21:55 攝影中心 記者 攝影中心 記者 陳柏亨 ／即時報導



台北仁濟院和仁濟安老所今天公同舉辦第三屆的青銀嘻哈街舞大賽，邀請60歲以上的長者和年輕朋友一起搖擺。總共有9個隊伍，從16到93歲的青銀族群，牽手報名參加這次的街舞比賽。為了搭起年輕人和長者互動的橋樑，今年仁濟院特別邀請到了有豐富舞蹈經驗的陳漢典作為比賽的代言人及評審，陳漢典與長者組成的仁濟舞團帶來精彩的開場表演，炒翻現場的氣氛。

仁濟安老所所長陳維萍表示，「台灣已經是高齡社會，跨世代彼此的了解顯得格外重要，所以如何幫助長輩與年輕人的共融是仁濟一直努力在做的事情，街舞大賽就是我們具體成果的展現」，讓長輩可以學嘻哈跳街舞，不僅體現活躍老化的精神，做自己想做的事，更顛覆年輕人對老的想像，原來跟年紀無關，爺爺奶奶學習熱舞的態度跟年輕人一樣瘋狂。

本次參賽中最高齡的93歲陳奶奶，為了這次的比賽，每次要花來回2-3小時的車程從三芝到淡水練舞；參賽的隊伍中，有喜歡熱舞的年輕人，定期每周去老人據點教長輩們跳舞，這個比賽就是具體支持他們的機會。尤其看到年輕人在練舞過程中，更能夠理解高齡長輩，並透過創意編舞，展現出不一樣的街舞風情；高齡長輩更加勇於挑戰新的事物，展現了活到老學到老的精神，也看得出他們因為持續不斷的學習，精神跟體力都超過同年齡的人，他們都因為跳舞這件事情讓生命更多采多姿，這也是仁濟院持續辦下去的動力。