懷舊戶政典藏老檔案 買菸場「憶」起找足跡

2019-11-23 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市太平區戶政事務所即日起到本月29日在太平買菸場舉辦「太平獻珍藏、檔案永流傳」尋找歲月足跡檔案展，展出歷年珍貴戶籍資料，包括日據時期戶口調查簿、光復後至85年的戶籍登記簿冊、各時期的戶籍登記、國民身分證、印鑑、門牌等申請書及附件、各類人口統計資料，帶領民眾搭乘時光機回顧先人生活點滴。

太平買菸場檔案展今天開展，邀請社區團體表演精彩節目，舉辦真人「檔案大富翁」互動遊戲，並播放「小荔這一家─『守戶人生大小事』」有聲童書，吸引民眾參與。

台中市民政局說，太平歷史建築買菸場同時也是藝術大師「陳庭詩紀念美術館」，選擇在此舉辦展覽，讓民眾看到先人生活點滴及風俗民情，見證戶政演進發展史，也讓民眾了解菸葉產業歷史、認識在地藝術家及作品，對這片土地有更深的認識。

太平區戶政事務所說，此次邀請在地仕紳耆老錄製「地方人說地方事」影片，內容有「歲月刻痕921地震20週年回顧」、介紹太平人的驕傲「藝術家陳庭詩」、「細說太和宮」等。

太平區戶政事務所說明，早期保存筆墨謄寫的冊籍檔案資料也已數位化，民眾若有需求，只要是有存留在戶所的檔案，都能向戶政事務所申請數位化輸出資料，歡迎民眾多加使用。