親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

東北季風增強 周一起天氣轉涼低溫15到18度

金馬紅毯／尖叫減半、沒了乳波 李安淡定喊：珍惜！

新北市國際勞工足球友誼賽由越南隊奪冠 抱走2萬獎金

2019-11-23 19:41聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市政府勞工局主辦的「108年新北市國際勞工足球友誼賽」，經過兩周如火如荼激烈賽事，来自美國、委内瑞拉、印尼等12個國家選手埸上大展（脚）力，最终越南HAI DUONG隊奪冠，抱回2萬元獎金。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市目前有9萬8542人外籍移工，對臺灣的產業發展有相當的貢獻，因此勞工局長期以來致力促進在臺外籍移工朋友的身心健康及休閒娛樂，每年都會舉辦4場盛大的越南、印尼、泰國、菲律賓嘉年華活動。

活動内容包括泰國藤球及菲律賓路跑友誼賽，且邀請當地的當紅明星來表演，以紓解外籍朋友們的思鄉情懷。

其中又以足球為最受移工歡迎的運動之一，為鼓勵外籍朋友從事正當休閒運動及紓解身心壓力，新北市勞工局第三年舉辦國際勞工足球赛，希望藉由這次活動讓市民感受外籍朋友們努力不懈的運動精神及對足球運動的熱情。

今年參賽的隊伍來自12個國家，包含印尼、越南、泰國、美國、日本、委內瑞拉、香港、法國、西班牙、埃及、甘比亞及台灣等國組成13隊一決勝負。其中印尼、泰國、越南隊伍晉級四強，今天決賽日吸引大批觀眾到場喝采。

陳瑞嘉表示，截至9月為止，新北市共計有9萬8542位國際勞工，感謝外籍移工遠渡重洋來台工作，新北市政府勞工局長期致力於協助在臺外籍勞工朋友工作管理、法令諮詢與安置服務等業務，期待透過本次活動讓新北市民感受各國勞工朋友的熱情與努力不懈的運動精神。

活動除了精彩刺激的足球賽事，另外現場也邀請到印尼表演團體，透過歌唱、舞蹈及走秀展現東南亞獨特的風情，而長期在台致力於關懷東南亞移工朋友的南洋百貨Index，也在此次活動提供許多獎品及異國美食，吸引現場民眾一同帶著歡樂，欣賞這場多元文化的足球盛事。

新北市舉辦國際勞工足球友誼賽，讓各國選手場上較勁。圖／新北市勞工局提供
新北市舉辦國際勞工足球友誼賽，讓各國選手場上較勁。圖／新北市勞工局提供
分享
圖說：新北市勞工局長陳瑞嘉與移工足球冠軍越南HAI DUONG隊合影。圖／新北市...
圖說：新北市勞工局長陳瑞嘉與移工足球冠軍越南HAI DUONG隊合影。圖／新北市勞工局提供
分享
新北市勞工局長陳瑞嘉與移工足球得獎隊伍合影。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局長陳瑞嘉與移工足球得獎隊伍合影。圖／新北市勞工局提供
分享

足球印尼

相關新聞

新北耶誕跳蛋市場義賣 侯友宜耶誕小象拍出3萬8千元

2019-11-23 17:54

影／吳怡農表演徒手擊破戰技 桌榮泰驚呼勢如破竹

2019-11-23 17:12

北市明年3月起停用無防偽標垃圾袋 違者最高罰6000元

2019-11-23 14:01

台北就服處年前徵才 上百職缺薪資上看5萬6

2019-11-23 13:04

影／到龜吼大啖萬里蟹 別錯過維納斯海岸海天奇岩

2019-11-23 09:55

搶商機！台南佳里購物節30日封街兩天 120攤商進駐

2019-11-23 08:55

板橋2校改建 侯友宜視察進度

2019-11-22 23:49

議員提案禁府內處理黨務 柯要總統府比照辦理

2019-11-22 23:45

新北國小教甄 學科評量可加分

2019-11-22 23:33

潮濕氣候成特色 平溪推苔蘚生態旅遊

2019-11-22 20:33

功夫畫家楊清富開畫展 三重咖啡廳助圓夢

2019-11-22 20:32

公有地閒置活化 汐止山光路拓寬增候車亭

2019-11-22 20:32

過馬路太危險 汐止福德一路增黃網線

2019-11-22 20:31

正港天龍人！天玉里辦「庶民活動」俄羅斯玩9天 網一查驚呆：去年玩杜拜

2019-11-22 20:00

新北勞工局搭風潮提名不分區名單 宣導勿誤聘非法外勞

2019-11-22 16:47

療癒的日本毬藻來了 享受保育員按摩、藻缸頂級服務

2019-11-22 16:22

國賠金額從3千萬掉到3百萬 議員批：柯市府超摳

2019-11-22 16:14

卓榮泰陪吳怡農參香祈福 卓：吳要進國會防堵吳斯懷

2019-11-22 16:10

與移工溝通「聽攏嘸」 北市推長照鐵三角

2019-11-22 16:09
看更多

熱門文章

台東今早空中神秘巨響再現 幾十公里外都聽見了！

2019-11-23 09:33

「只想要一條厚棉被」孩子小小心願讓人心疼

2019-11-23 14:45

志玲姐姐觀光效應超驚人 台南花園夜市一晚收入數百萬

2019-11-23 12:23

親民黨吳益政今早動念參選立委 宋楚瑜還致電感謝

2019-11-22 22:51

搶商機！台南佳里購物節30日封街兩天 120攤商進駐

2019-11-23 08:55

影／整修國門補助651萬 基隆首件都更拉皮9年終定案

2019-11-23 11:41

港天宮、白沙屯拱天宮雙媽祖遶境 沸騰花蓮市區

2019-11-22 21:58

影／白沙屯媽威名盛香客多 三等小站將增4座電梯

2019-11-23 08:22

北市明年3月起停用無防偽標垃圾袋 違者最高罰6000元

2019-11-23 14:01

高美蘭向同事道別：這是我人生中的一段善緣 十分珍惜

2019-11-22 23:38

大陸瘋打疫苗 台診所嗅商機進駐金門

2019-11-23 17:04

竹市東大路將大改造 減車道寬退縮行穿線保障行人安全

2019-11-23 17:48

掏空路基修好了 大家都在等的宜蘭清水地熱明重新開園

2019-11-23 14:13

高雄駁二動漫祭登場 Coser比拚動漫旋風襲捲南台灣

2019-11-23 12:05

新竹城市美感8堂課25日報名 參加有河馬文具等好禮

2019-11-23 13:40

民進黨總統立委台東競總成立 蔡英文：我也是台東團隊

2019-11-22 22:23

蘆竹市民看過來！ 好市多「黑色購物節」交通有管制

2019-11-23 15:10

農業外勞每月32K 小農養不起

2019-11-23 00:16

影／到龜吼大啖萬里蟹 別錯過維納斯海岸海天奇岩

2019-11-23 09:55

桃警年抓兩段式左轉逾5萬件 挨轟「把機車族當提款機」

2019-11-23 14:44

蔡英文韓國瑜明晚尬場 5公里外故宮南院空拍競賽照常飛

2019-11-23 11:44

桃園仙草花節來了 5公頃紫色花海再現「台版普羅旺斯」

2019-11-23 13:32

影／小英全台只陪他登記今再加持 讚少年囝仔蔡適應不簡單

2019-11-23 17:50

日本盛岡山車祭移師花蓮 今飆舞踩街

2019-11-22 23:29

雨炸基隆 月眉土資場崩塌 勒令停業

2019-11-22 23:06

現身挺侄子蘇震清戰屏南 蘇嘉全：總部成立小英會來

2019-11-23 16:38

林智堅直播獻唱紅豆 呼籲大家用唱歌挺林夕、撐香港

2019-11-23 17:20

Costco黑色購物節起跑 北投警祭3交管力抓違停

2019-11-23 17:56

影／五十年前的台北長這樣 白景瑞「台北之晨」重現

2019-11-22 02:35

影／吳怡農表演徒手擊破戰技 桌榮泰驚呼勢如破竹

2019-11-23 17:12

耶誕樂！台中很迪士尼 彰化傘閃聖誕樹吸睛

2019-11-22 23:36

苗栗立委登記參選12人 歷屆最多人

2019-11-22 21:34

72歲王奶奶認養家扶兒35年不間斷 曝長期沒回信原因

2019-11-23 13:21

苗栗縣8成都是山坡地 她們穿梭山區推展水土保持

2019-11-23 19:59

相思木燒4天3夜 金山柴窯1400度燒出迷人印記

2019-11-23 13:28

韓國瑜、陳其邁隔空交火

2019-11-22 23:31

韓國瑜蔡英文明晚水上尬場 鐵路高架化成攻防議題

2019-11-23 16:39

私房景點／花蓮台開心農場 免費親子樂園

2019-11-22 23:22

東海岸旗魚、臍橙產季 歡迎來成功鎮品嘗

2019-11-23 13:45

校園模擬參審法庭 中壢高商學生體驗「參與刑事審判」

2019-11-23 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top