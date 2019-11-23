新北市國際勞工足球友誼賽由越南隊奪冠 抱走2萬獎金

2019-11-23 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



新北市政府勞工局主辦的「108年新北市國際勞工足球友誼賽」，經過兩周如火如荼激烈賽事，来自美國、委内瑞拉、印尼等12個國家選手埸上大展（脚）力，最终越南HAI DUONG隊奪冠，抱回2萬元獎金。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市目前有9萬8542人外籍移工，對臺灣的產業發展有相當的貢獻，因此勞工局長期以來致力促進在臺外籍移工朋友的身心健康及休閒娛樂，每年都會舉辦4場盛大的越南、印尼、泰國、菲律賓嘉年華活動。

活動内容包括泰國藤球及菲律賓路跑友誼賽，且邀請當地的當紅明星來表演，以紓解外籍朋友們的思鄉情懷。

其中又以足球為最受移工歡迎的運動之一，為鼓勵外籍朋友從事正當休閒運動及紓解身心壓力，新北市勞工局第三年舉辦國際勞工足球赛，希望藉由這次活動讓市民感受外籍朋友們努力不懈的運動精神及對足球運動的熱情。

今年參賽的隊伍來自12個國家，包含印尼、越南、泰國、美國、日本、委內瑞拉、香港、法國、西班牙、埃及、甘比亞及台灣等國組成13隊一決勝負。其中印尼、泰國、越南隊伍晉級四強，今天決賽日吸引大批觀眾到場喝采。

陳瑞嘉表示，截至9月為止，新北市共計有9萬8542位國際勞工，感謝外籍移工遠渡重洋來台工作，新北市政府勞工局長期致力於協助在臺外籍勞工朋友工作管理、法令諮詢與安置服務等業務，期待透過本次活動讓新北市民感受各國勞工朋友的熱情與努力不懈的運動精神。