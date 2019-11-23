Costco黑色購物節起跑 北投警祭3交管力抓違停

2019-11-23 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北即時報導



美式賣場Costco好市多「黑色購物節」特賣活動，本月25日起跑，轄區北投警方指出，賣場緊鄰關渡工業區，且前往賣場必經的大度路，是往來淡水地區主要道路，活動期間將祭出3階段交管，並嚴格取締周邊違停車輛。

第一階段：賣場停車場接近滿場時，在立德路、立功街口，引導車輛右轉入立德路120巷，以「ㄇ」字型方式繞行進入賣場，僅開放非購物車輛直行。

第二階段：立德路車流若滿載，將管制大度路三段左轉立德路（公車及特種車輛除外）；欲左轉車輛，須向前駛至大度路第二迴轉道迴轉，若大度路車流仍滿載，將再管制第二迴轉道，引導車輛至承德路口迴轉。

第三階段：若往中央北路四段515巷地下道（往賣場方向）車流滿載，且回堵影響中央北路四段雙向通行時，將管制一般車輛（公車及特種車輛除外）由中央北路四段進入地下道，必要時調撥對向車道，紓解立功街車流。

而地下道管制期間，欲前往賣場、立功街或立德路車輛，須在中央北路四段萬善同公祠前引道，或大度路三段改道行駛。

北投警方表示，活動期間賣場營業時間也有調整，本月25日（周一）至28日（周四）營業時間，改為上午9時；29日（周五）至下月1日（周日），提早為8時。

北投警方建議，為免受購物車潮影響，須於上午7時至9時尖峰時段，或是駕車行經關渡地區民眾，應改搭捷運或其他大眾運輸工具。