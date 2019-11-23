親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

北市明年3月起停用無防偽標垃圾袋 違者最高罰6000元

2019-11-23 14:01聯合報 記者郭頤／台北即時報導

北市環保局今天宣布自明年3月1日起，將停用北市89年製作的舊型「未黏貼防偽標籤」專用垃圾袋，持有舊型袋的民眾可向環保局申請更換，或撥打1999留下聯絡資訊，由環保局派人到府換袋，未來民眾若繼續使用舊型袋，依廢棄物清理法規定，將可開罰1200元至6000元罰鍰。

環保局表示，因尚有少數民眾家中仍有舊型袋，為統一專用垃圾袋的流通款式，減少民眾與清潔隊員收運時辨識困擾，明年3月1日起將停用舊型袋，持有舊型袋的民眾，則可在明年2月29日前，於上班時間持舊型袋向環保局更換對應容量且貼有防偽標籤的現行專用垃圾袋。

環保局也提醒，民眾如不便到環保局現場更換，也可撥打市民熱線1999留下聯絡資訊，環保局將派專人到府換袋，統計至11月22日止，共有5位民眾完成換袋服務，更換各式舊型袋共1695個。

環保局資管科長林鈺惠說，環保局已在11月11日發出公告，並送至各里辦公處向民眾宣導，她也提醒，民眾在停用期限前應盡早使用完或更換家中還存有的舊型袋。

林鈺惠說也說，明年3月1日後，若仍有民眾使用舊型袋，初期將以勸導為主，如情況尚未改善，則將視同未使用專用垃圾袋，依廢棄物清理法處以1200元至6000元罰鍰。

環保局說明，北市民國89年7月實施垃圾費隨袋徵收，政策推動初期，專用垃圾袋並未黏貼防偽標籤，後來為加強防偽辨識、避免仿製，90年起製作的專用垃圾袋均貼有防偽標籤，以利辨識。

舊型未黏貼防偽標籤專用垃圾袋。圖／北市環保局提供
舊型未黏貼防偽標籤專用垃圾袋。圖／北市環保局提供
分享
現行有黏貼防偽標籤專用垃圾袋。圖／北市環保局提供
現行有黏貼防偽標籤專用垃圾袋。圖／北市環保局提供
分享

北市廢棄物清潔隊員

相關新聞

台北就服處年前徵才 上百職缺薪資上看5萬6

2019-11-23 13:04

影／到龜吼大啖萬里蟹 別錯過維納斯海岸海天奇岩

2019-11-23 09:55

搶商機！台南佳里購物節30日封街兩天 120攤商進駐

2019-11-23 08:55

板橋2校改建 侯友宜視察進度

2019-11-22 23:49

議員提案禁府內處理黨務 柯要總統府比照辦理

2019-11-22 23:45

新北國小教甄 學科評量可加分

2019-11-22 23:33

潮濕氣候成特色 平溪推苔蘚生態旅遊

2019-11-22 20:33

功夫畫家楊清富開畫展 三重咖啡廳助圓夢

2019-11-22 20:32

公有地閒置活化 汐止山光路拓寬增候車亭

2019-11-22 20:32

過馬路太危險 汐止福德一路增黃網線

2019-11-22 20:31

正港天龍人！天玉里辦「庶民活動」俄羅斯玩9天 網一查驚呆：去年玩杜拜

2019-11-22 20:00

新北勞工局搭風潮提名不分區名單 宣導勿誤聘非法外勞

2019-11-22 16:47

療癒的日本毬藻來了 享受保育員按摩、藻缸頂級服務

2019-11-22 16:22

國賠金額從3千萬掉到3百萬 議員批：柯市府超摳

2019-11-22 16:14

卓榮泰陪吳怡農參香祈福 卓：吳要進國會防堵吳斯懷

2019-11-22 16:10

與移工溝通「聽攏嘸」 北市推長照鐵三角

2019-11-22 16:09

侯友宜視察板橋2校工程進度 盼學童安心上學

2019-11-22 14:17

與布拉格締結姊妹市卡關 苗博雅：柯文哲上緊螺絲再嘴砲

2019-11-22 14:05

周末一起品茶趣！得獎包種茶展售建國花市登場

2019-11-22 13:57

大選將至 北市警上緊發條淨化選前治安

2019-11-22 12:29

北市將不接受議員違建陳情 羅智強：這點肯定柯文哲

2019-11-22 12:29
看更多

熱門文章

台東今早空中神秘巨響再現 幾十公里外都聽見了！

2019-11-23 09:33

高市觀光局主祕高美蘭辭職 痛批「綠色恐怖處處現」

2019-11-22 16:04

竹東鎮長賄選 遭判3年10月、褫奪公權4年

2019-11-22 17:42

金門立委登記大爆炸 「雙陳」最後一天拚壓軸

2019-11-22 18:20

判決正本在網路被公審 彰化立委參選人張瀚天提告

2019-11-22 15:38

親民黨吳益政今早動念參選立委 宋楚瑜還致電感謝

2019-11-22 22:51

彰化縣16人登記選立委 第4選區7人參選爆炸

2019-11-22 18:51

28人爭搶6席！ 桃園市2020區域立委登記名單出爐

2019-11-22 17:49

屏東立委參選人數爆炸！2席立委16人登記挑戰

2019-11-22 17:33

志玲姐姐觀光效應超驚人 台南花園夜市一晚收入數百萬

2019-11-23 12:23

搶商機！台南佳里購物節30日封街兩天 120攤商進駐

2019-11-23 08:55

韓國瑜台中拜票 顏清標擺5桌低調宴請

2019-11-22 19:20

屏東青創基地每月淨利僅1.5萬 青年議員歎比基本工資低

2019-11-22 18:53

台南31人登記參選立委 這選區7搶1最多人要選

2019-11-22 17:50

二林冬季限定美景來了 粉紅美人樹交織白色蕎麥花田

2019-11-22 14:58

宜蘭區域立委截止登記 共6人參選

2019-11-22 19:20

雲林花生議題延燒 農委會主委4天內三度到雲林

2019-11-22 16:57

影／整修國門補助651萬 基隆首件都更拉皮9年終定案

2019-11-23 11:41

高美蘭向同事道別：這是我人生中的一段善緣 十分珍惜

2019-11-22 23:38

港天宮、白沙屯拱天宮雙媽祖遶境 沸騰花蓮市區

2019-11-22 21:58

嘉縣立委選戰藍綠對決 打破明文規定聯盟對戰嘉義王

2019-11-22 17:42

影／白沙屯媽威名盛香客多 三等小站將增4座電梯

2019-11-23 08:22

雲林立委選舉 山海區各4人登記參選

2019-11-22 17:52

苗栗三義台13線14年撞死17人韓茂賢：石虎團體放過三義

2019-11-22 20:40

藍綠星期天嘉義造勢大車拼 用空拍機會被警方打下來

2019-11-22 17:17

網傳明帶幹部衝撞顏寬恒、韓國瑜？陳柏惟：假消息啦！

2019-11-22 15:46

高美蘭請辭是綠營政治追殺？ 藍說就是如此、綠駁斥

2019-11-22 17:32

民進黨總統立委台東競總成立 蔡英文：我也是台東團隊

2019-11-22 22:23

議員批高市府官員相繼請假 葉匡時：依法沒有不對

2019-11-22 15:19

立委選舉登記最一刻 高雄市議員吳益政登記參選

2019-11-22 17:38

新北勞工局搭風潮提名不分區名單 宣導勿誤聘非法外勞

2019-11-22 16:47

美食當前不心動3個月鏟肉10公斤 林右昌：還要繼續

2019-11-22 15:29

型男、美女、暖男、平民、財神總統都選立委 嘉義市超熱鬧

2019-11-22 19:20

尷尬！總統蔡英文談農機補助 賴坤成「當選一定有」

2019-11-22 18:27

影／台南安平遊艇展登場 亞洲第一艘海上超跑亮相

2019-11-22 16:08

國賠金額從3千萬掉到3百萬 議員批：柯市府超摳

2019-11-22 16:14

雲林海線立委1雄3雌大對決 4人4個黨大車拼

2019-11-22 20:38

日本盛岡山車明晚在花蓮登場 45組隊伍踩街同樂

2019-11-22 15:25

日本溫泉專家對台灣溫泉讚譽有加 泉質好泡湯環境友善

2019-11-22 20:10

農業外勞每月32K 小農養不起

2019-11-23 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top