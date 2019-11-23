北市明年3月起停用無防偽標垃圾袋 違者最高罰6000元

2019-11-23 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台北市環保局今天宣布自明年3月1日起，將停用北市89年製作的舊型「未黏貼防偽標籤」專用垃圾袋，持有舊型袋的民眾可向環保局申請更換，或撥打1999留下聯絡資訊，由環保局派人到府換袋，未來民眾若繼續使用舊型袋，依廢棄物清理法規定，將可開罰1200元至6000元罰鍰。

環保局表示，因尚有少數民眾家中仍有舊型袋，為統一專用垃圾袋的流通款式，減少民眾與清潔隊員收運時辨識困擾，明年3月1日起將停用舊型袋，持有舊型袋的民眾，則可在明年2月29日前，於上班時間持舊型袋向環保局更換對應容量且貼有防偽標籤的現行專用垃圾袋。

環保局也提醒，民眾如不便到環保局現場更換，也可撥打市民熱線1999留下聯絡資訊，環保局將派專人到府換袋，統計至11月22日止，共有5位民眾完成換袋服務，更換各式舊型袋共1695個。

環保局資管科長林鈺惠說，環保局已在11月11日發出公告，並送至各里辦公處向民眾宣導，她也提醒，民眾在停用期限前應盡早使用完或更換家中還存有的舊型袋。

林鈺惠說也說，明年3月1日後，若仍有民眾使用舊型袋，初期將以勸導為主，如情況尚未改善，則將視同未使用專用垃圾袋，依廢棄物清理法處以1200元至6000元罰鍰。