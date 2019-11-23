台北就服處年前徵才 上百職缺薪資上看5萬6
台北市就業服務處11月25日到29日舉行徵才活動，包括餐飲、零售通路、共享經濟產業等6家廠商，提供243個工作機會，讓職場新鮮人、二度就業與有意轉職的民眾，把握年前最後一波徵才機會。
就業服務處指出，今年農曆春節早，1月23日開始放春假，要好好把握年前最後一波找工作的機會，積極報名參與各就業服務站的現場徵才活動，找到理想的工作。
這次受邀廠商，包括小籠包美食龍頭「鼎泰豐」，今年陸續在信義區展店，為填補人力缺口，本周釋出7職缺，120個工作機會徵才，其中內/外場、收銀等職缺都有，洗碗作業員薪資最高可達39K，料理廚師薪資最高可達56K，對餐飲服務業有興趣，且想一窺世界級餐飲名店堂奧的求職者，11月27日周三可親至信義就服站參加現場徵才活動。
另一家首次在北市徵才的法式麵包名店「PAUL 豪宬企業」，28日周四在艋舺就服站舉辦現場徵才活動，內外場、正兼職的職缺都有，薪資最高可達30K。
「YouBike/微笑單車」28日在西門就服站徵才，釋出6職缺、70個工作機會，夜班調度專員薪資最高可達37K，要求備有汽車駕照，可直接面試，了解廠商徵才的需求，也讓廠商更清楚、了解你的人格特質，以有效媒合、盡速找到合適的工作。
此外，還有「九台花文創企業社」、「全家便利商店股份有限公司」、「財祿商行(樂法美食)」釋出多項職缺。
11月25日至29日，各站微型現場徵才時間各有不同。27日下午1到3時在信義就服站（近捷運象山站1號出口/信義行政中心）。28日下午2到4時在西門就服站（峨眉停車場/西門捷運站6號出口）、艋舺就服站（近捷運龍山寺站2號出口）、信義就服站（近捷運象山站1號出口/信義行政中心）。29日下午2到4時則在內湖就服站（公車內湖行政大樓站）。
此外，28日下午2到4時在艋舺就業服務站，同時有泛亞工程和國記營造兩家重大工程廠商辦理徵才，職缺有板金工、營建工和體力工，共2百多個工作機會數，薪資至少3萬元以上。泛亞工程工作地點是位於信義區廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓第Ａ標及社福大樓第Ｂ標統包工程工區範圍，國記營造則是在北投士林科技園區機一基地公共住宅統包工程的工區範圍，歡迎願意從事營造工作的民眾前來面試。
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