台北就服處年前徵才 上百職缺薪資上看5萬6

2019-11-23 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



台北市就業服務處11月25日到29日舉行徵才活動，包括餐飲、零售通路、共享經濟產業等6家廠商，提供243個工作機會，讓職場新鮮人、二度就業與有意轉職的民眾，把握年前最後一波徵才機會。

就業服務處指出，今年農曆春節早，1月23日開始放春假，要好好把握年前最後一波找工作的機會，積極報名參與各就業服務站的現場徵才活動，找到理想的工作。

這次受邀廠商，包括小籠包美食龍頭「鼎泰豐」，今年陸續在信義區展店，為填補人力缺口，本周釋出7職缺，120個工作機會徵才，其中內/外場、收銀等職缺都有，洗碗作業員薪資最高可達39K，料理廚師薪資最高可達56K，對餐飲服務業有興趣，且想一窺世界級餐飲名店堂奧的求職者，11月27日周三可親至信義就服站參加現場徵才活動。

另一家首次在北市徵才的法式麵包名店「PAUL 豪宬企業」，28日周四在艋舺就服站舉辦現場徵才活動，內外場、正兼職的職缺都有，薪資最高可達30K。

「YouBike/微笑單車」28日在西門就服站徵才，釋出6職缺、70個工作機會，夜班調度專員薪資最高可達37K，要求備有汽車駕照，可直接面試，了解廠商徵才的需求，也讓廠商更清楚、了解你的人格特質，以有效媒合、盡速找到合適的工作。

此外，還有「九台花文創企業社」、「全家便利商店股份有限公司」、「財祿商行(樂法美食)」釋出多項職缺。

11月25日至29日，各站微型現場徵才時間各有不同。27日下午1到3時在信義就服站（近捷運象山站1號出口/信義行政中心）。28日下午2到4時在西門就服站（峨眉停車場/西門捷運站6號出口）、艋舺就服站（近捷運龍山寺站2號出口）、信義就服站（近捷運象山站1號出口/信義行政中心）。29日下午2到4時則在內湖就服站（公車內湖行政大樓站）。