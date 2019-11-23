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台東今早空中神秘巨響再現 幾十公里外都聽見了！

女王愛子提油救火 一紙聲明能救英王室性醜聞風暴?

影／到龜吼大啖萬里蟹 別錯過維納斯海岸海天奇岩

2019-11-23 09:55聯合報 記者游明煌／即時報導

野柳女王頭聞名國際，但還沒到野柳地質公園前有一段美麗的海岸線，被稱為被稱為「維納斯海岸」 ，和女王頭比美，海天一色清澈無際的海水及各種金黃色奇岩異石景觀，吸引很多遊客拍照打卡，也是遊北海岸重機車友必到熱點，旁邊還有螃蟹主題公園，有萬里蟹公仔陪拍照。

新北市萬里區從龜吼到東澳漁港的3公里多海岸線，就是聞名的「維納斯海岸」 ，是每年的萬金山馬拉松跑者必經的夢幻之地，曾獲內政部營建署的票選活動全台十大海岸美景第一名，走在維納斯步道除了欣賞無敵海景，日出、夕陽皆美。

秋蟹肥美，到龜吼漁夫市集品嘗萬里蟹後，不要錯過維納斯海岸，這裡岸邊就有很多地質景觀可以欣賞，沿途有不少寶可以挖，首先就是沿岸遍布許多大塊玫瑰色的岩石與風化後蜂窩狀的奇岩，靠近細看會發現岩層間有深淺交疊的紋理，平時就常有人來拍婚紗取景。

海岸景觀步道有700公尺，看曙光賞景好地方，是北台十大知名日出攝影點的「龜吼日出」，坐在日出亭拍日出、吹海風十分愜意，看著太陽從海平面升起的剎那，漁船點點與遠方的基隆嶼相互輝映，海面清澈碧綠無際，拍照很美，常有重機車友及遊客拍美照。

往右看的海面上，如果天氣好可直接看到遠方就是九份山城招手。往左靠近東澳漁港東側的岬角，還有「駱駝峰」，從海平面看可明顯看到「駝峰」，視野廣闊，整個野柳海岸線盡收眼底。

龜吼漁港旁有一處螃蟹主題公園，占地0.4公頃，是行銷萬里蟹的主題公園，公園內有各式各樣的螃蟹裝置藝術，都十分可愛討喜，有花蟹、石蟳、三點蟹及Q版的「蟹仔」、「蟹妞」公仔，生動活潑，螃蟹從岸邊爬上岸意象，是小朋友拍照好景點，也有涼亭可休息、看海。

維納斯海岸海天一色清澈無際的海水及各種金黃色奇岩異石景觀。記者游明煌／攝影
維納斯海岸海天一色清澈無際的海水及各種金黃色奇岩異石景觀。記者游明煌／攝影
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維納斯海岸旁邊還有螃蟹主題公園，有萬里蟹公仔陪拍照。記者游明煌／攝影
維納斯海岸旁邊還有螃蟹主題公園，有萬里蟹公仔陪拍照。記者游明煌／攝影
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維納斯海岸海天一色清澈無際的海水及各種金黃色奇岩異石景觀。記者游明煌／攝影
維納斯海岸海天一色清澈無際的海水及各種金黃色奇岩異石景觀。記者游明煌／攝影
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維納斯海岸旁邊還有螃蟹主題公園，有萬里蟹公仔陪拍照。記者游明煌／攝影
維納斯海岸旁邊還有螃蟹主題公園，有萬里蟹公仔陪拍照。記者游明煌／攝影
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萬里蟹女王頭野柳

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