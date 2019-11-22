議員提案禁府內處理黨務 柯要總統府比照辦理

台北市長柯文哲。記者杜建重／攝影 分享 facebook

北市議員王世堅在議會提案，要求修正「台北市市政大樓統一調度會議室申請借用公告事項」等，要求市府官員未來不能在會議室從事政黨工作，外界稱為「柯P條款」。柯文哲昨表示，「歡迎民進黨縣市，從中央總統府一律比照辦理，我非常樂見這個法令通過。」

議員汪志冰日前質詢時指出，柯文哲利用中午吃便當時間，在市府面試台灣民眾黨不分區立委海選人選，質疑柯文哲公器私用、濫用市府資源。

王世堅也提案，欲增列市府會議室內不得進行選舉或是政黨活動，北市府也允諾將訂罰則。柯文哲昨天受訪，稱樂見法令通過，要總統府比照辦理。

北市議會工務委員會日前審查預算，市府也表示，明年開始不再接受議員的違建陳情協調，改成立委員會處理違建爭議，並有意公開會議紀錄，盼杜絕議員關說違建。

柯文哲昨天受訪時大讚議員羅智強「很有氣魄」，不接受違建陳情，柯文哲說，他想「要是每個議員都像他這麼有GUTS，讚啦」，問題是其他議員不敢這樣，「那市府就立一個委員會，陳情的，一律會議紀錄公開，解決大家的問題。」

羅智強昨也在臉書指出，今年10月質詢時，就建議柯文哲讓違建協調透明化，加強北市違建拆除效率，他支持柯這項政策。

羅智強表示，違建是城市之癌，違建拆除效率不彰，市府也一直暗示民代協調是原因之一。為以身作則，他當選議員後，即要求辦公室不受理違建協調請託案，做到違建零關説，並透過透明化制度，才能達成市府、市民、議員三贏，提高違建拆除執行率；至於委員會會不會成為另一個關説管道，相關配套如何規畫，仍待具體政策端出。