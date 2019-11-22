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核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

公有地閒置活化 汐止山光路拓寬增候車亭

2019-11-22 20:32觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止樟樹一、二路底有一處閒置公有地，拓寬道路、增設候車亭，市議員白珮茹就前往關心...
汐止樟樹一、二路底有一處閒置公有地，拓寬道路、增設候車亭，市議員白珮茹就前往關心施工狀況還有進度。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止樟樹一、二路底有一處閒置公有地，再加上附近有搭公車需求，在幾次會勘後決定拓寬道路、增設候車亭，目前已經在趕工中，今(22)日市議員白珮茹就前往關心施工狀況還有進度，預計下個月初會完工。

山光里長陳永松說，這裡是高公局的地，那我有請白議員協助做道路拓寬、還有增加藍39公車站牌，讓附近居民搭車比較方便，尤其這裡之前雜草叢生，再加上有圍圍籬，有民眾會將垃圾往裡頭丟，而未來有綠地還有寬闊的人行道，環境變好，也希望大家一起維護。

市議員白珮茹表示，來看樟樹一路、二路道路拓寬及新設公車候車亭的施工狀況，因為這幾天都下雨，工人已經淋了三天的雨在緊急趕工，這條路里長在夏天就跟服務處建議是不是能夠請市政府協助，公有地閒置的部分可以增設候車亭、以及改善週邊的環境，也感謝市府養工處在年底就能來動工，預計未來會新增五格停車格、候車亭，讓民眾搭公車可以多一站。

白珮茹指出，因為樟樹一二路底在山光路這一帶銜接的界面真的很有進步的空間，未來還有道路路幅的順修，我們會持續跟相關單位來討論，樟樹二路330巷公車站工程，工程費420萬元，預計今年底完工，之後再交由市府交通局設置公車候車亭，周邊增設候車亭及綠美化，方便民眾就近搭車，也讓整體環境更好。

公車汐止人行道

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