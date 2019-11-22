功夫畫家楊清富開畫展 三重咖啡廳助圓夢

2019-11-22 20:32 觀天下 記者羅綸宏/三重報導



知名的「功夫畫家」楊清富，多幅紀錄台灣早期農村生活的經典畫作，目前在三重區一家咖啡廳展出。 圖／全聯有線電視提供 分享 facebook 中風癱瘓近20年、新北市三重區知名的「功夫畫家」楊清富，多幅紀錄台灣早期農村生活的經典畫作，目前在三重區一家咖啡廳展出。除了辦畫展外，咖啡廳老闆也希望顧客多購買圓夢商品，一起幫助楊清富夫婦，朝開設鄉土美術館的目標邁進。

老顧客林孝光說，緣咖啡在我們地方上很出名，他的咖啡香又醇，進來看到一些鄉土畫，讓我想起小時後農村生活純樸的感覺，覺得非常舒暢。

楊清富雖然受到病魔嚴厲考驗，但仍然堅持對藝術的執著，夫妻倆最大的願望，就是希望有朝一日，能開設一間專屬的鄉土美術館，讓更多人看見楊清富的不朽創作。這次展出，對於咖啡廳老闆熱情邀約，楊清富的妻子鄒秀足相當感

激。

緣咖啡老闆娘林素妃表示，因為我老公跟楊清富是好朋友，希望辦小畫展幫他圓夢，而且我們這邊本來就有古色古香的感覺，加上鄉土畫作更相得益彰。

楊清富太太鄒秀足指出，在這邊展覽，能讓大家看到我老公刻畫鄉風情，展現早期人們刻苦耐勞的精神，老闆很用心，最主要是想幫我老公圓夢。

這間古色古香的咖啡廳，除了展出楊清富的畫作外，也設置圓夢商品販售區，販售包括楊清富的作品畫冊、楊太太手作古早味醬料以及古早味零嘴等，希望舊雨新知能多多支持、踴躍購買，一起幫助他們早日圓夢。